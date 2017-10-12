Teknoloji firmalarına yatırım yaparak pastadan pay kapan 'Virgin', Elon Musk'ın yer altından süper hızlı vagonlarla seyahat projesi olan 'Hyperloop One'a da el attı.

Elon Musk’ın beyninden doğan teknolojiye dayalı bir proje olan Hyperloop One, artık asiller listesinde yerini alıyor. Firmanın bugün yaptığı duyuruda Sir Richard Branson ve firması Virgin’in, Hyperloop One’a yatırım yaptığı ve projede yer aldığı belirtildi.

Eğer bu da Hyperloop One’ın tutmayacağını düşünenleri ikna etmezse, hiçbir şey etmez.

Virgin’in yaptığı yatırımın boyutları açıklanmamış olmakla birlikte, bu yatırımın ‘Virgin Hyperloop One’ şeklinde bir yeniden adlandırmayı beraberinde getireceği aşikar.

Firmanın Nevada’da bulunan test alanını bu yaz ziyaret eden Branson, gördüğü teknolojiden oldukça etkilenmişti. Bu ziyaretten çıkardığı sonuç, projeye tam bir inanç edindiği izlenimini veriyordu. Branson yaptığı açıklamada:

“Bu yenilikçi teknolojinin taşımacılığın şeklini değiştireceğine ve seyahat sürelerini büyük oranda kısaltacağına ikna oldum. Virgin, yıllardır yatırımlar yaparak yenilikçi firmalar oluşturmasıyla tanınan bir firmadır. Hyperloop’u, ‘Virgin Hyperloop One’ olarak hayata geçirirken, birlikte tarih yazmak için sabırsızlanıyorum” demişti.

Taşımacılığın geleceği, insanları vakum tüpler içerisinde, jet uçağı hızlarında gönderecek, manyetik kaldırma sistemi kullanan, süper hızlı vagonlarda yatıyor. Hyperloop One bu taşımacılık sisteminin eşiğinde bulunuyor. Başarıyla gerçekleştirilen birkaç deneme, bu düşünceyi kavram aşamasından gerçeğe dönüştürmüştü. CEO Rob Llyod, 2020 yılı itibariyle firmanın bu işi başaracağı konusunda oldukça ısrarcı.

Virgin Hyperloop One web sitesinde bulunan şekilli bir hesap makinesiyle hyperloop’un size ne kadar zaman kazandıracağını hesaplayabiliyorsunuz. Örneğin, Silikon Vadisi’nden New York’a uçmak için 8 saate ihtiyacınız olurken, hyperloop ile bu seyahati 5 saatten kısa bir sürede gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu da var ki seyahat öncesinde tepeden tırnağa aramaya tabi tutulmak gibi bir durum da pek olası değil.