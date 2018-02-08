Elon Musk'un Türkiye ziyareti sırasında Musk'ı keseleyen tellak Ali Güvenç, Mars'a araba gönderen Musk'ın kendisine de göndereceğine inandığını söyledi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Kasım ayında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk Türkiye’ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Ülkemizi ziyareti sırasında Türk hamamını da görmek isteyen Musk, Şengül Hamamı’na gitmiş ve tellak Ali Güvenç’e kese yaptırmıştı.

Musk’ın hamam ziyaretinden sonra gazetecilere bazı açıklamalarda bulunan Güvenç, arkadaşlarının ‘Mars’tan arazi isteseydin’ tarzı espriler yaptığını ve kendisinin Elon Musk’tan araba sözü olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Musk’un şirketi SpaceX’in, tarihin en güçlü roketi ile birlikte bir Tesla Roadster’ı Mars yörüngesine gönderince Güvenç yeniden gündeme geldi.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın yayınladığı haberine göre ‘’Bizim araba yörüngesini şaşırmış.’’ diyen Ali Güvenç, ‘’Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır’’ açıklamasında bulundu. Güvenç’in bu açıklamalarına Twitter ahalisi de tepkisiz kalmadı.