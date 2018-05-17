Elon Musk İçin Üretilen, 20.00 Liralık iPhone Kılıfı!

Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ilk olarak Elon Musk'a hediye edilecek iPhone X kılıfları, telefonun adeta bambaşka bir görünüme bürünmesini sağlıyor.

Güneş enerjisiyle kendini şarj edebilen bir telefon fikri sizin de aklınıza geldiyse ve 'para el kiri canım!' diyecek kadar maddi sorunlardan uzaksanız, ünlü telefon aksesuarları üreticisi Caviar'ın, dünya çapında sadece 1.000 adet üreteceği ve ilk modelin de Elon Musk'a hediye edileceği bu kaba bir göz atabilirsiniz.

Telefonun arka panelini komple bir güneş enerjisi paneline çeviren bu kap, telefonun kalınlığını 7.7 mm'den 16.2 mm'ye çıkaracak. Suya dayanıklı olacak olan modelin IP67 sertifikası da bulunuyor.

Bu aksesuarın satış bedelinin yaklaşık 4.555 dolar olacağı belirtilmiş. Bu da günlük kur üzerinden yaklaşık 20.000 TL demek. Neredeyse bir araba parası diyebiliriz. Bununla birlikte solar panel için son bir hoş detay düşünülmüş. Elon Musk'a hediye edilecek modele özel olarak, Spaceman'e gönderme yapılarak "Made on Earth by Humans.", yani "Dünya'da ve insanlar tarafından yapıldı." şeklinde bir yazı da bulunacak.