Tesla ve SpaceX kurucu CEO’su Elon Musk, Tesla’nın batacağına dair söylentilere, 1 Nisan’da yaptığı şakayla karşılık vermişti. Kendisinin bir Tesla otomobili yanında sarhoş halde bulunduğuna yönelik bir fotoğraf paylaşan Musk’ın şakasındaki alkol markası “Teslaquilla” ortaya çıktı.

Elon Musk, günümüzün en dahi ve yaratıcı yöneticilerinden birisi olarak, neredeyse bütün girişimlerini o kadar iyi pazarlıyor ki artık bu duruma çok alıştık. Musk’ın bir süre önce yanlışlıkla telefon numarasını Twitter’dan iletilen bir soruya yanıt olarak paylaşması, günümüzün en iyi viral kampanyalarından birisini görmemizi sağladı. Numarayı arayanlar, Musk’ın o sırada satışını yaptığı Boring Company şapkalarının sipariş hattına ulaştılar.

Musk’ın bir diğer girişimi olan Boring Company'nin amacı, şehirlerin altına araçlar için metro sistemi kurulacak tüneller açmak ve trafik sorununu çözmek. Bunun için çok para gerekiyordu, bu sebeple arka arkaya önce şapka ardından da alev silahı satışları geldi. Alev silahı 20 saat içinde Boring’e 10 milyon dolar kazandırdı. Böylece işler yoluna koyuldu ve tünel çalışmaları devam etti.

Tesla cephesinde ise durumlar hala karmaşık. Şirketin Model 3 üretiminde yaşadığı sorunlar ve ölümlü bir kazanın gerçekleşmesi durumu, son 1 ayda %25’ten fazla değer kaybetmesine yol açtı. Musk ise bu durumdan hiç endişe duymuyor, batacakları yönündeki söylemlere bile şakayla karşılık veriyor.

Geçtiğimiz 1 Nisan’da Musk, Twitter üzerinden şu gönderiyi paylaşmıştı:

"Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde ‘Teslaquilla’ şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu, yanaklarında kuruyan göz yaşlarının izlerini görmek mümkündü. Bu ileri görüşlü bir açıklama değil, hem ne anlamı var ki? Mutlu yeni aylar!"

Herkes şakanın farkındaydı ve hepimiz güldük geçtik. Musk’ın harap bir halde bir alkollü içecek olan Teslaquilla ile şarhoş olduğunu ve bu şekilde bulunduğunu söylemesi elbette komikti. Ancak kimse şakadaki içkinin gerçek olabileceğini düşünmedi.

Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Teslaquilla şişesini ortaya çıkarttı:

Gerçekten sarhoş oldu mu bizi ilgilendirmez. Ancak bu tekila cinsi alkol markasının büyük ihtimalle gerçeklik payı var ve daha önceki örneklerde gördüğümüz gibi, Tesla’nın ek finansman yaratması için kullanılabilir.

Şu an ne Musk’tan ne de Tesla’dan bu ürüne dair bir açıklama yok. Büyük ihtimalle alkollü içecek sektörü, Tesla’nın kurtarıcı etmenlerinden olacak.

Bakalım Musk’tan başka hangi alakasız ürünleri görmeye devam edeceğiz? Takipte kalın.