Elon Musk’ın Henüz 12 Yaşındayken Yaptığı Oyun

Yıllar önce Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından yapılan dünyanın ilk bilgisayar oyunu Donkey.bas’ı duymuş olabilirsiniz. Günümüzün teknoloji dahisi Elon Musk’ın Güney Afrika’da yaşayan 12 yaşında bir çocukken yaptığı bu oyun ise henüz ortaya çıktı.

Elektrikli otomotiv teknolojileriyle yılların dev şirketlerinin gözünü korkutan Tesla ve insanlığın Mars’ya kuracağı hayata öncülük edecek SpaceX’in kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, aslında bir yazılım geliştiricisiydi. 2002 yılında bir milyoner olmasını sağlayan X.com’u eBay’e sattı. Bizler bugün o şirketi PayPal olarak biliyoruz.

Güney Afrika’da dünyaya gelen Musk, gençliğinin ilk yıllarına kadar orada yaşadı. Uzay gemileri inşa etmeyi, arabalar üretmeyi öğrendiği yer o kadar da gelişmiş bir ülke değildi, baskı ve sömürü kol geziyordu. Fakat Musk, kıvrak zekası ve çalışkanlığı ile orada çok şey öğrendi.



Elon Reeve Musk (solda)

2015 yılına geldiğimizde dünya, Musk’ın adını iyiden iyiye duymaya başladı. Hakkında yazılan Elon Musk: Tesla, SpaceX ve Geleceğin Fantastik Arayışı isimli biyografik kitapta sadece bir ekran görüntüsü yer alan yazılım vardı. Bu yazılım, Musk’ın 12 yaşında geliştirdiği Blastar adındaki bir oyundu.

SpaceX’te çalışmaya başlayan ve eski bir Google mühendisi olan Tomas Lloret, bu oyuna HTML5 kodlarıyla yeniden hayat verdi. Musk, bu oyunu PC and Office Tech isimli bir dergiye 500 dolara sattığında takvimler 1984 yılını gösteriyordu.

Oldukça basit olan bu oyunun benzerlerini daha önceleri de oynamış olabilirsiniz. Ateş et ve düşmanları yok et temalı Blastar’ın en büyük özelliği, şüphesiz günümüzün en dahi girişimcilerinin birisi tarafından yapılan bir çocukluk eseri olması. 12 yaşında bir çocuk için 80’li yılların başında böyle bir şey yapmak o kadarda kolay bir şey değildi. Musk, bu oyunu tasarlamak için 6 ayda programlama öğrenmişti. Sonralar da Blaster’ı “Önemsiz bir oyun… ama Flappy Bird'den daha iyi” şeklinde anacaktı.

Blastar’ı oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.