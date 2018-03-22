Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'a verilmesi planlanan 2.6 milyar dolarlık ikramiye, hissedarlar arasında tartışmaya neden oldu.

Tesla hissedarları, son zamanlarda oldukça ünlenen Musk’a, 2,6 milyar dolarlık ikramiye paketi verilmesini onayladı. Oylamaya sunulan konuda, Musk ve erkek kardeşi Kimbal dışında hissedarların %73’ü 2,6 milyar dolarlık ikramiyeye onay verdi. Ancak şöyle bir şey var ki, ikramiyenin verilmesi, Tesla’nın şu anda 53 milyar dolar olan piyasa değerinin, gelecek 10 yılda 650 milyar dolara ulaşması şartına bağlandı.

Konuyu inceleyen birçok uzman ise ikramiye paketine desteğin beklenenden az olduğuna ve bu durumun şirketin performansıyla ilgili şüpheleri yansıttığına dikkat çekti. Bu bağlamda, Musk’a verilmesi planlanan 2,6 milyar dolarlık ikramiyenin şirket içinde, büyük çalkalanmalara sebep olduğu belirtiliyor.

Haberin başında hissedarların %73’ü onay verdi demiştik, tabiî ki 2,6 milyar dolarlık ikramiyeye ‘Hayır’ diyenlerde mevcuttu. Tesla’nın küçük hissedarlarından olan California Öğretmen Emeklilik Sistemi (CalSTRS), oylamada hayır dediğini açıkladı. Bunun yanı sıra, hissedarlar arasındaki dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’da, anlaşmaya karşı çıktığını duyurdu.

Hisseleri geçtiğimiz günlerde %18 oranında düşen Tesla, üretimindeki geçikmeler nedeniyle de eleştiri oklarını üzerine çekti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın akıbeti ne olur?