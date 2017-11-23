Elon Musk’ın 2030 Yılına Kadar Gerçekleşecek Projeleri!

Dahi girişimci Elon Musk, yapay zekaya, otomotiv teknolojilerine, enerji devrimine, uzay çağına, ulaşım sistemlerine, kısacası insanlığın geleceğine ilişkin hemen her konuda söz sahibi. Ona bu yetkiyi biz değil, gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek planları veriyor. Bu yazıdakileri gerçekleştikleri gün bir bir hatırlamak için sık kullanılanlara kaydetmelisiniz.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizi ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapan Elon Musk’ı kısaca tanıtmak için şu cümleleri kullanmıştık:

İnsanlığın Mars’a seyahatinden sorumlu SpaceX, Almanya’daki akrabanızın Hollanda’ya arabayla gidişinden sorumlu Tesla, yer altındaki tünellerden metro trenleri gibi binek otomobil transfer edip trafik sorununa çözüm bulan Boring Company, insan-makine ve insan-insan arayüzü geliştirip dijital telepatinin peşinde koşan Neuralink, güneş enerjisiyle şarj olan bataryalar aracılığıyla şehirleri şarj eden SolarCity ve daha nicesinin ardında tek bir isim var: Elon Musk.

Kısaca kendisinin bütün girişimleri iyi bir gelecek ile eş anlamlı. Kısa ya da uzun vadede başarılı olması planan bu girişimlerle ilgili sayısız proje bulunuyor. Özellikle otomotiv dünyasında yepyeni bir çağa girişi temsil eden Tesla’nın 2025 yılında Apple’ın değerini geçmesi bekleniyor.

İşte Musk’ın liderliğinde gelişen ve büyük çoğunluğu için çalışmaların başlatıldığı dev projeleri:

Artık son aylarını yaşadığımız 2017:

Musk, pek çok gayreti için belirlediği çok sayıda hedefi için başlangıç noktalarını bu yıl gerçekleştirdi. Avustralya'da, dünyanın en büyük lityum-iyon pilini inşa etti ve bunu yapan otomotiv firması Tesla’dan başkası değildi. Üstelik tamamen ücretsiz elektrik sağlıyor, hem de 30.000 haneye. Dile kolay!

Ayrıca yıl sonuna kadar Tesla’nın geliştirdiği ve maliyeti normal bir evin çatı maliyetiyle aynı olan kiremitler de var. Bu kiremitler, bir araya geldiklerinde çatınızın tamamından güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren paneller oluyorlar. Evinizin enerji ihtiyacını başka bir ücret ödemeden karşılıyorsunuz.

Enerji konusunun ardından bu yıl Mars projesinin geleceğine ilişkin birçok detay da paylaşıldı.

2018:

Musk, öncelikle Tesla Model 3 üretimini yoluna sokmak istiyor. Bu araç ultra ekonomik fiyatıyla halkın yaygın bir şekilde kullanılması için üretildi. Dolar bazında bakıldığında kulağa pahalı gelebilir, ancak TL değer olarak yükselirse, ülkemizde Model 3’ü bol bol göreceğiz. 35 bin dolar olması ve elektrikle çalışması da cabası.

Diğer yandan 2018’de otonom Tesla otomobillerinin sayısı artacak. Tesla için bu yıl altın çağı başlangıcı olabilir, sabırsızlıkla bekliyoruz.

2019:

Tesla’nın yakın zamanda tanıttığı elektrikli tır Tesla Semi, bu yıl üretime geçecek ve firmanın ağır vasıta yollarına da hükmetmesini sağlayacak. Fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmasa da 35 bin dolar söylentileri dolaşıyor. Detaylar için:

Boring Company, Los Angeles kentinde trafik sorununa araçları yer altındaki tünellerden götürerek çözüm görütecek. Yanlış anlaşılmasın, araçları sürücüler kullanmayacak. Raylar üzerinde metro trenleri kadar hızlı gidecekler ve istedikleri trafik ışığında tekrar yüzeye çıkartılacaklar.

2020:

Tesla’nın elektrikli tırı Tesla Semi ile birlikle tanıttığı spor otomobil Roadster, seri üretime geçecek. 3 milyon dolarlık Bugatti’lere karşı aynı performansı elektrikli motoruyla sağlayan Roadster sadece 250.000 dolar.

Ayrıca bu yıl üretilecek Tesla araçlarının dolu bir batarya ile menzili 1000 kilometreye kadar çıkacak.

2021:

Musk, 2021'de Çin'de yeni bir Tesla Gigafactory kuracak. Bu nedenle 2021 ve sonrasında tüm kıtalarda Tesla otomobillerini yaygın bir şekilde görebiliriz. Bu fabrika aynı zamanda batarya üretimini de eline alacak. Bildiğiniz gibi bu bataryalar, otomobillerden şehirlere, evlerden elektronik cihazlara kadar her yerde kullanılabiliyor.

2022:

Tesla’dan bıkkınlık geldiyse 2022 yılında kıtalar arası ulaşımın devrimine tanık olmaya hazır olun. Aynı zamanda Mars yolcuğunun ilk temelleri de bu yıl atılacak ve uydumuz Ay’a Moon Base Alpha adında kalkış istasyonları inşa edilecek.

Hava yoluyla katedilen en uzun mesafeyi 30 dakikaya düşüren BFR roketleri, insanların ulaşımı için kullanılacak. Musk’a göre uçak biletleri ile aynı fiyata roket yolcuğu yapacağız. Bu projeden elde edilen gelir Ay istasyonunun ve Mars yolcuğunun finansman kaynağını sağlayacak.

2024:

Ay’a gerekli araç ve gereçleri gönderen SpaceX, Mars roketlerini kalkış için hazırlayacak. 2022 ila 2024 yılları arasında elde edilen BFR gelirlerinin ilk meyvesini almaya başlayacağız.

Mars’a yolculuklar başlayacak ve insanlar, yeniden kullanılabilen SpaceX roketleri sayesinde gidiş ve dönüş yapabilecekler.

2030 VE SONRASI:

Elon Musk'un henüz kesin bir takvime sahip olmayan veya en azından daha açıklanmamış bir dizi projesi de var.Örneğin Los Angeles ve New York arasında inşasına başlanan Hyperloop’tan hiç bahsetmedik. 650 kilometrelik mesafeyi 30 dakikada kat edebilen hızlı tren kapsülleri, aynı yıllar içinde faaliyete geçecekler.

Diğer yandan aşağıdaki haberimizde detaylarını sunduğumuz yapay zeka kuruluşu Neuralink, insan beynini bilgisayara bağlamak için çalışıyor. Yavaş yavaş birer makine haline geliyoruz.

Tüm bu projeler hayata geçirilirken mutlaka çeşitli engeller ve başarısızlıklar yaşanacaktır. Ancak insan kararlılığı ve azmi karşısında bunların hiçbir anlamı yok. Önümüzdeki 20 yıl boyunca şaşırmaya hazırlanın ve kemerlerinizi takın.

Musk’ın zaman makinesine hoş geldiniz ;)