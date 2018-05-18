Elon Musk'ınHyperloop Yolculuğu İçin Biçtiği Fiyat: 1 Dolar!

Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk, gündemden düşmek bilmiyor. Los Angeles'ta gerçekleştirdiği Hyperloop projesi ile ilgili konuşan Musk, bilet fiyatını 1 dolar olarak belirledi.

Gündeme sürekli yeni icatlarla gelen Elon Musk, "The Boring Company neler yapıyor?" sorusunu basına açıkladı. Hyperloop sistemi 16 kişilik kapasiteye ve saatte 241 km hızla giden 'toplu taşıma konseptine' sahip olacak. Ulaşım için öngörülen ücret ise şimdilik yalnızca 1 dolar. Trafiği azaltmakla kalmayacak bu konsept, ayrıca Los Angeles'ın merkezinden, havaalanına olan 30 kilometrelik yolun sadece 8 dakikada gidilmesi sağlanacak.

Keskin sözleriyle bilinen Musk, bu sefer kesin bir zaman dilimi vermedi, onun yerine projeden 2 yıl sonra detaylı bir şekilde konuşma kararı aldı. Musk, geçtiğimiz iki yıl içinde ise Los Angeles'ta yaşayanları trafikten kurtarmak için Boring Company şirketini kurmuştu.

Twitter'da da sürekli aktif olan Musk, Boring Company'nin zamanının %2 ile %3'ünü aldığını ve Tesla'yı da bir hobi olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca SpaceX, geçen hafta bir tünelin yapımını bitirdiğini de söyledi. Bu tünellerin yapımında belediye ile çalıştığını ve belediyenin de bundan büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.