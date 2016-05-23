Elon Musk'ın Alev Silahı, Borderlands Oyununa Eklenecek!

Dahi girişimci Elon Musk’ın paylaştığı bir tweet’e cevap veren Borderlands’in CEO’su, Musk’ın hikayesini bir sonraki oyuna aktaracağını duyurdu.

Kısa süre içinde yaptığı başarılı işlerle dünyanın en ünlü insanlarından birisi olan Elon Musk, bu sıralar yeni bir olayla gündemdeki yerini alıyor. Tünel kazma şirketi Boring Company için sınırlı üretimde alev silahı yapıp satışa sunan Musk, bu olayın ardından yeni bir komplo teorisinin baş kahramanı oldu. Bunun detaylı haberini yapmış ve sizlere sunmuştukÇ

İnsanların bu teorilerine cevap veren ünlü CEO, bunu kesinlikle kabul etmeyerek, hedefi kripto paraya doğru çevirdi. Musk’ın paylaştığı tweet:

“Ama bekleyin, daha fazlası var: Alev silahı duygulara tercüman oluyor, onun anahtar kelimesi “kripto para” ve ücretsiz bir Blok Zinciri ile birlikte geliyor”

Musk’ın bu paylaşımı açık bir şekilde ünlü CEO’nun kripto para dünyasını zombi fabrikasına benzettiğini gösteriyor. Musk’ın bu eğlenceli tweet’inin ardından pek çok mesaj gelse de Battleborn, HomeWorld, Borderlands gibi oyunların geliştiricisi Gearbox Software’in CEO’su Randy Pitchford’un tweet’i, Musk dahil herkesin beğenisini kazandı.

Pitchford, Musk'a yanıt olarak attığı Tweet'le, alev silahını oyuna ekleme teklifinde bulundu:

“Elon - Bunu bir sonraki Borderlands oyununa ekleyeceğim. Bu konuda fazlasıyla ciddiyim. Oyunun hikayesini yazmak istersen bana bildir. Zaten bunu yapmış olduğunu düşünüyorum.”

Pitchford’un bu açıklamasının ardından Elon Musk’tan pişkin bir tavırla “Elbette” şeklinde bir yanıt geldi. Önümüzdeki dönemde çıkacak yeni Borderlands oyununda böyle bir hikaye görürmüyüz bilemiyorum, ancak Musk’ın alev silahının bir oyunda bulunacak olması ilginç bir dokunuş olacak.