Maye Musk'tan Kişisel Markaşlaşmanın İpuçları!

Elon Musk'ın annesi görenleri oldukça şaşırtıyor. 50 yılı aşkındır modellik yapan Maye Musk, kişisel markasıyla oldukça dikkatleri üzerine topluyor! İşte kişisel markalaşmanın en önemli maddeleri!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın 69 yaşındaki annesi Maye Musk görenleri oldukça şaşırtıyor. 50 yıldır aralıksız mankenlik yapan Maye Musk, bugünlerde COVERGIRL'ın yüzü olmakla gündeme geldi.

Katy Perry, Taylor Swift gibi kendisinden oldukça genç isimlerle aynı platformda anılan Musk,en çok yarattığı kişisel markasıyla dikkatleri üzerine topluyor. Son zamanlarda kişisel markalaşma oldukça popüler bir hale geldi. Fark ettiyseniz Mark Zucerberberg'ten Steve Jobs'a kadar birçok ismin kendisine öz yarattığı kişisel markaları bulunuyor. Kişisel markalaşmayla, kişileri diğer bireylerden belirgin özellileri ile birbirinden rahatlıklar ayırıyor. Bu noktada kişisel imaj kadar, değerler ve amaçlar da önemli rol oynuyor. Eğer sizde kendinize ait bir kişisel marka kurmak istiyorsanız bu önerileri dikkate almanızı öneririz.

Vizyon ve değerlerinizin bilincinde olun!

Kişisel markalaşma, tıpki büyük bir şirketin markalaşma süreci gibi ilerlemekte. Bir şirket kimliğini oluşturmasında nasıl vizyon-misyon ve değerler markanın en temel maddelerinde yer alıyorsa, bireyler için de aynı maddelerin geçerli olduğunu unutmayalım. İlk adım olarak hayattaki amacınızı yazarak başlayabilirsiniz.

Hayatınızdaki amacanınızı belirledikten sonra, değerlerinizi de hiç bir zaman unutmamanız gerekiyor. Bunu en basit değerlerinizi kendinize sorarak bulabilirsiniz. Bu konu hakkında uzmanlarında size şöyle bir önerisi bulunuyor. Uzmanlara göre değerlerinizi anlamada aceleci davranmamanız gerekiyor. En fazla belirgin 3 değerimizin olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar bunları davranışlarıyla toplumundaki insanlar ile rahatlıkla göstermeleri gerektiğinin de altını çiziyor.

Kendinize Ait Bir Web Sayfanız Olsun!

Günümüzde bir web sitesine sahip olmak, kişiler için bir mağazanın vitrin görüntüsünden farksız olmadığını söylebiliriz. Kendinize ait web sayfasında kendi kimliğinizi de ortaya koyarken bir yandan, kişisel markanızın renklerini de burada kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz marka rengini günlük hayatta en az bir aksesurda kullanmanız dikkat çekmenizde büyük rol oynadığını da unutmayın. Bunların haricinde, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmanız, büyümenize hız katacaktır.

İçinde Bulunduğunuz Durumu Değerlendirin!

Bir şirkette olduğu gibi, içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirmenizde fayda var. SWOT analizi sayesinde zayıf ve güçlü yönlerinizi kolayca tespit edebilirsiniz. Daha sonrasındaysa, keşfettiğiniz güçlü özelliklere odaklanarak kendi markanızın gelişmesinde emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Değerler Oluşturun!

Malcom Gladwell'e göre üç ana çeşit insan tipi bulunuyor. Bunlar Bağlayıcılar, Yetenekliler ve Satıcılar olarak biliniyor. Bağlayıcılar, geniş çevreleri olan, hemen her kanatta bir tanıdığı olan kişilerdir.

Yeteneklilerse, çevresindekileri sürekli bilgiyle donatan bireylerdir. Satıcılar ise, ikna kabiliyeti oldukça fazla olan ve çok yüksek karizmatik kişilerdir. Örnek verecek olursak, bağlayıcı bir bireyseniz çevrenizde bulunan insanlar size bir yardım mesajında bulunmasa dahi, potansiyel gördüğünüz kişileri gerekli kişiler ile buluşturup, onların hayatına değer katabilirsiniz.

Asıl konuya geldiğimiz de ise, Maye Musk model olmanın yanı sıra güçlü bir anne modeliyle de ön plana çıkıyor. Kendi çocuklarının doğum günlerini ve özel günlerini bir gün bile olsa unutmuyor. Sosyal medya üzerinden çocuklarının özel günlerine dair özel mesajlar paylaşan Musk, her ne olursa olsun çocuklarının yanında olduğunu takipçilerine gösteriyor.