Elon Musk’ın Apple’dan Çaldığı Mühendis Apple’a Geri Döndü

Tesla, yaklaşık 2 yıl önce Apple’ın yüksek müdendislerinden olan Doug Field’ı bünyesine dahil etmişti. Kriz sürecinde Elon Musk tarafından uzaklaştırılan mühendis, Apple’a geri döndü.

Tesla, üretim krizinden dolayı büyük bir finansal zorluk içine girince, Nisan ayında Elon Musk elini taşın altına sokmuştu. Model 3 hatlarında yaşanan aksaklıkları çözmesi gereken üretimden sorumlu baş mühendis Doug Field’ın yerine geçen Musk, krizin sert etkilerini engellemeyi başardı. Bu hareketi Apple’dan transfer ettiği Field’i kaybetmesine yol açtı.

Doug Field, eskiden Apple’ın Mac bilgisayarlarının donanımlarından sorumlu olan kişiydi. Tesla’ya transfer edilmesi Musk’ın çok ciddi uğraşlar verdiği söylendi. Field, Model 3 krizinden sonra atılınca, boşta kalacak bir insan da değildi. Bir süre bekleyip Apple geri dönme kararı aldığı ortaya çıktı.

Şu sıralar içeriği bilinmeyen Project Titan adında bir proje yürüten Apple, otonom sürüş sistemleri geliştirmek konusunda kararlı. Doug Field ise Tesla’daki otomotiv tecrübesini, eski şirketi Apple için kullanıyor.

Aslında Musk Field’ı hemen şirketten kovmamış, sadece görev tanımını değiştirmişti. Field ise bu tavır üzerinde Mayıs ayı içerisinde ayrılma kararını bildirmiş, Haziran ayında Tesla ile olan bağlarını koparmıştı.

Project Titan üzerinde daha şimdiden hatırı sayılır bir etkisi olduğundan bahsedilen Doug Field, Apple’ı Tesla’ya rakip yapma konusunda epey işe yarayabilir. En nihayetinde şirketin iş dinamiklerini ve zayıf noktalarını çok iyi biliyor.

Bakalım Apple’ın otonom araç sistemleri hakkında yakın zamanda hangi gelişmeleri duyacağız. Bizi takip etmeye devam edin.