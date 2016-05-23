Boring Company tarafından devam eden tünel kazma projesinde yerin altına araba indirecek asansörün videosu paylaşıldı.

Elon Musk’ın bir çılgınlık yaparak trafik sorununa çözüm olması için başlattığı yer altı tünelleri projesi tüm hızıyla devam ediyor. The Boring Company firması üzerinden devam eden projede arabayı yerin altına götürecek ilk asansörün videosu paylaşıldı.

Trafiğin sıkıştığı bölgelerde arabaları yollardan alıp yer altı tünellerine götürecek Elon Musk, bunun için yollara koyduğu asansörlerden faydalanacak.

Elon Musk'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan videoya göre bir Tesla aracının asansörle yerin altına taşındığını görüyoruz.

Temel olarak A noktasından B noktasına hiç trafiğe takılmadan gideceğiniz projede, bu süreçte araba kullanmanıza da gerek kalmayacak. Çünkü sizi aşağıya indiren asansör arabanızı bir kızağa oturtacak ve gideceğiniz yere kızak sayesinde gitmeniz sağlanacak.

Şu anda çalışmaları devam eden projenin ne zaman kullanılmaya başlayacağı bilinmemekle birlikte yoğun trafik sıkıntısı çeken şehirlerde hayat kurtarması bekleniyor.

Haberle biraz alakasız olacak, fakat dün Musk’la Zuckerberg’ün atışmasını görmüştük. Elon Musk’ın videoyu bir Facebook sayfası olan Instagram üzerinden paylaşması dikkatimizi çekti. Sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz, böyle küçük atışmalar çabuk unutulur. Helal sana Musk.