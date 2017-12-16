Elon Musk'ın 12 Aralık tarihinde resmi Twitter hesabından attığı bir tweet sonrası dönen muhabbet internet alemini fazlasıyla güldürdü. Musk'ın sadece "35.000" yazıp, neden bahsettiğine dair herhangi başka bir şey yazmaması sonrası gelen ilk mention ile ipler koptu ve fazlasıyla komik diyaloglar ortaya çıktı.
Aslında Elon Musk, tasarlanan "The Boring Company" (Sıkıcı Şirket) temalı şapkaların satış rakamını girmişti. Ancak, sanıyorum tweet'inin gideceği yeri göremedi ve olanlar oldu.
Öncelikle ilk tweet ve devamında akıp giden muhabbetin orjinalini paylaşıyorum sizinle. Görselin devamında Türkçe çevirisini de bulabilirsiniz.
İşte Dönen Goygoyun Türkçe Çevirisi...
Elon Musk
35,000.
A Young Man from the Midwest Coast
Beni geri takip etmemene rağmen sana attığım tweet'lerin sayısı mı bu?
Aaaron Aka
:D :D :D
@elonmusk seni niye takip etsin ki? Tüm zamanların en büyük yenilikçilerinden birine ne sunabilirsin?
A Young Man from the Midwest Coast
Çok iyi domuz pirzolası yaparım.
Aaaron aka
Gerçekten nasıl yapıyorsun? :D :D :D
A Young Man from the Midwest Coast
Kırmızı ve sarı biberleri kırmızı şarap ve zeytinyağı ile karamelize ederek şekerleyip alıyorum. Domuz pirzolasını, tuz, karabiber, kekik ve biraz kimyonla fırınlıyorum. Tatlı ve ekşi biberlerle birlikte, sarımsaklanmış patates püresiyle pirzolayı servis ediyorum.
Toni
Biberlerin yanına biraz da kırmızı soğan doğra. İyi gidiyor!
A Young Man from the Midwest Coast
Bekle! Evet soğan doğruyorum ama sadece sarı soğan kullanırım.
Toni
Kırmızıyı tercih ederim ama çoğunlukla görünüşü için... Rengi hoşuma gidiyor.
A Young Man from the Midwest Coast
Anlıyorum. İsteyenler için tarifi paylaşıyorum.
Sean McConnell
Yemek fikirlerini nereden alıyorsunuz? Ben Elon Musk tweetlerinin yorumlarına bakıyorum. Sanırım şarap eşleşmeleri için de @moonalice'i ziyaret etmeliyim.
A Young Man from the Midwest Coast
Ev yapımı limonlu tavuk için gelecek hafta yorumlara tekrar bakmayı unutma!
Artem
Bu gelmiş geçmiş en iyi Twitter muhabbeti. LMAO.
Wavy Gravy
Musk sizi takip etmiyor olabilir ama bu muhabbetten sonra ben edeceğim. :D
Sara Molina
Muhabbete gel! Ölüyorum!
RD Stilgenbauer
Şunları okuyana kadar hiç aç değildim.