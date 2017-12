Twitter'daki takipçi sayısı 20 milyona yaklaşan ve biyografisine "Şapka Satıcısı" yazmasıyla bu aralar gündem olan Elon Musk'ın attığı tweet sonrası tam anlamıyla goygoy dolu bir muhabbet yaşandı.

Elon Musk'ın 12 Aralık tarihinde resmi Twitter hesabından attığı bir tweet sonrası dönen muhabbet internet alemini fazlasıyla güldürdü. Musk'ın sadece "35.000" yazıp, neden bahsettiğine dair herhangi başka bir şey yazmaması sonrası gelen ilk mention ile ipler koptu ve fazlasıyla komik diyaloglar ortaya çıktı.

Aslında Elon Musk, tasarlanan "The Boring Company" (Sıkıcı Şirket) temalı şapkaların satış rakamını girmişti. Ancak, sanıyorum tweet'inin gideceği yeri göremedi ve olanlar oldu.

Öncelikle ilk tweet ve devamında akıp giden muhabbetin orjinalini paylaşıyorum sizinle. Görselin devamında Türkçe çevirisini de bulabilirsiniz.

İşte Dönen Goygoyun Türkçe Çevirisi...

Elon Musk

35,000.



A Young Man from the Midwest Coast

Beni geri takip etmemene rağmen sana attığım tweet'lerin sayısı mı bu?