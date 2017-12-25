Elon Musk’ın Güney Avustralya’da kurulan büyük çaplı yedek batarya birimi yeni bir rekoru elinde tutuyor: sadece milisaniyeler içerisinde harekete geçme rekoru.

Victoria’da kömürle çalışan Loy Yang adlı enerji santrali geçtiğimiz hafta yaşanan enerji kesintisini karşılamakta aciz kalınca, Musk’ın dev batarya tesisi sadece 140 milisaniye içerisinde devreye girerek, ulusal elektrik ağına 100 megawatt büyüklüğünde enerji sağlamayı başardı.

"Loy-Yang Enerji Santrali, Güney-Doğu Victoria, Avustralya"

Eyalet Enerji Bakanı Tom Kutsantonis 5AA radyosuna yaptığı açıklamada “Bu bir rekor. Bu tip bir enerjinin bu denli kısa sürede ve etkin biçimde piyasaya enerji sağlaması, ulusal operatörleri şoka uğrattı” dedi.

Koutsantonis yaptığı açıklamada, bataryanın verdiği hızlı tepkinin tahminlerin ötesine geçtiğini ve bunun, Tesla’nın diğer yedek güç ünitelerini nasıl gölgede bıraktığının bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

“Torrens Adası enerji istasyonunun enerji sağlaması ve yerel ağla senkronize olması için yarım saatten bir saate kadar zamana ihtiyacı olurdu. Fakat bu batarya bu işi milisaniyeler içerisinde halletti.”

Bu rekor başarısı, aynı zamanda dünyanın en büyüğü olan lityum-iyon batarya tesisinin hizmete girmesinden sadece birkaç hafta sonrasında gerçekleşti. Yaşanan bu enerji kesintisi, bataryanın kurulmasından sonra gerçekleşen ilk kesintiydi.

"Tesla Enerji Santrali, Avustralya"

Musk, Güney Avustralya eyalet hükümetiyle “100 gün içerisinde tamamlanmadığı takdirde ücretsiz” koşuluna tabi olarak bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma sonrasında bataryanın kurulumunun tamamlanarak hayata geçirilmesi sadece 63 gün sürmüştü. Bir Fransız firması olan Neoen’in işlettiği 99 rüzgar tirübininden oluşan bir rüzgar çiftliğinden güç alan tesis, yoğun enerji kesintilerinde bir saate kadar 30.000 eve güç sağlayacak kapasiteye sahip.

Enerji kaynaklarını güçlendirmeye yönelik olarak 308 milyon Euro’ya mal olan proje, geçtiğimiz yıl eyalette gerçekleşen fırtına sonrasında yaşanan yoğun kesintilerden sonra gündeme gelmişti.