Elon Musk, Beyinlerimizi Bilgisayarlara Bağlayacak!

Yaşadığımız dönemin en önemli dahilerinden Elon Musk, içindeki bitmeyen bilim kurgu sevdasıyla geleceği şekillendirmeye devam ediyor.

Milyarder, uzay araştırmacısı, teknoloji girişimcisi Elon Musk, bilim kurgu filmlerinden kaçan aklıyla yeni bir proje başlattı: Beyin-bilgisayar arasında bağlantı yapacak tıbbi araştırma şirketi Neuralink.

Hepimizin Matrix filminden bildiği beyin ve onun aracılığıyla tüm vücuda bağlanan bilgisayarlar, bambaşka bir gerçekliğin kapılarını açıyor. Aynı hikayenin geçtiği düzinelerce çizgi roman, film ve anime serisi var. Ancak yaşadığımız dönemin en büyük dehalarından Elon Musk’ın girişimleri, bu kurguların gerçeğe kavuşmasını sağlayacak.

Nihai hedefin “sinir danteli” gibi karmaşık bir hedef olduğu söyleniyor. Zira yapay zekaya aktarılan bilinç ve belki de ölümsüzlüğün kapısını aralıyor. Musk’ın henüz ölümsüzlük arayışında olmaması içimizi rahatlatıyor doğrusu, ancak gelecekte düşmanlarımız olması beklenen yapay zekalara karşı savaşmak için kendini dijital ortama yedeklemek ve tekrar dijital ölümsüzlüğe kavuşmak istediğini kamuya birkaç kez açıklamıştı.

Neuralink, ilk aşamada epilepsi ve depresyon tedavisinde kullanılmak için yerleştirilecek elektrotları üretmekle sorumlu olacak. Ayrıca beyindeki elektriksel aktiviteyi düzenleyerek Parkinson gibi modern tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkları tedavi için çalışacak. Beynin motor korteksine bağlanarak çalışacak sistemler, 10 yıl içerisinde istenilen hız ve performansa ulaşmak için geliştirilecek.

Şirket tamamen Musk tarafından finanse edilecek. Şu an üç kişinin işe alındığı bildirilen yeni şirketin çalışanları ise bir yüksek mühendis, bir beyin cerrahı profesörü ve bir beyin uzmanı akademisyeninden oluşuyor.

Şu ana kadar benzer girişimler sadece fare ve hamam böceği gibi deneklerin birkaç hareketini beyin kortekslerine bağlanarak kontrol etmeyi sağlamıştı. Ancak işe elini atan Elon Musk, Neuralink ile gelecek için hepimizi heyecanlandırmayı hedefliyor.

Sizce bu atılım gelecekte insanlığa bilim kurgu filmlerindeki gibi yıkım mı yoksa hedeflenen toplumsal barışı mı getirecek? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.