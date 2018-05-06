Elon Musk'ın Bir Sonraki Projesi Şekerleme Firması Olabilir

Hemen hemen her alanda girişimlerde bulunan Elon Musk, dün gece attığı bir tweet'le bir sonraki projesinin şekerleme ürünleri satan bir firma olacağına dair işaret vermiş olabilir.

Tesla konusunda kötü günler yaşayan Musk, hala umutlarını sürdürüyor. Tesla, bildiğiniz gibi büyük zarara uğradı ve SpaceX projesine dair de pek umut verici haberler gelmiyor. Hayranları ve bilimseverler tarafından idol olarak görülen Elon Musk, dün gece attığı bir tweet'le hayranlarının aklında büyük bir soru işareti oluşturdu.

Bu zamana kadar pek çok farklı projeyle karşımıza çıkan Elon Musk, bundan sonra da garip girişimlerini durdurmayacaktır. Musk, geçen aylarda Boring Company'nin alev silahıyla karşımıza çıkmıştı, bu kez de karşımıza bir şekerleme projesiyle çıkabilir. Musk'ın Twitter hesabında attığı tweet ise şu şekilde:

"Bir şekerleme projesine başladım ve işler harika gidiyor."

Akıllara gelen tek bir soru var: "Neden?" Elon, bu tür bir projeyi gelecek büyük projelere bir hazırlık olarak mı duyurdu? Yoksa şirketin teslimatlarını Tesla kamyonlarıyla mı yapmayı düşünüyor? Bence genç girişimciden beklemememiz gereken yeni SpaceX Heavy projesi, Mars'a tomar tomar şeker göndermesi. Gerçi belli mi olur, Musk, onu da yapabilir.