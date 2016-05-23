Elon Musk'ın Uzaya Araba Göndermesi Ne Anlama Geliyor?

Elon Musk, direksiyonuna SpaceX tarafından geliştirilen yeni nesil astronot kostümünü kukla gibi yerleştirdiği Tesla Roadster modeli arabasını, gene SpaceX tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü roketiyle derin uzayda 6 aylık bir yolculuğa gönderdi.

Neil Armstrong’u hepiniz bilirsiniz, hani şu 20 Temmuz 1969 yılında Ay’a ilk ayak basan insan. Peki kendisi bu olayın yaşandığı sırada ne demişti?

“Benim için küçük, fakat insanlık için büyük bir adım.”

Bu sözün ardından neredeyse yarım asır sonra Mars’a gitmek isteyen insanoğlunun kaptanlığını üstlenen Elon Musk, SpaceX ekibiyle beraber tarihi bir ilki daha gerçekleştirdi. Bu ilkin pek çok açıdan “ilk” olduğunu kabul etmek gerekiyor:

Dünyanın en güçlü roket sistemi başarıyla test edildi

Mars dahil diğer derin uzay yolculuklarında ve uzaya yük taşıma sistemlerinde devrim yaşandı

Geri dönüştürülebilir bir ağır yük taşıyıcı roket sistemi beklendiği üzere geri döndü

Son roket denize çakıldı, fakat teorik olarak defalarca kez kullanılan iki roket başarılı olarak iniş yaptı

Uzaya ilk defa bir otomobil gönderildi

Musk’ın uzaya gönderdiği otomobilin içinde pek çok anlamlı dokunuş vardı. Bir kamyon şoförü edesıyla oturan kukla astronot Spaceman, Tesla’nın enerjisi yettiği yere kadar David Bowie’nin unutulmaz eseri Space Oddity şarkısını dinleyecek, torpidosundaki ekranda “Don’t Panic!” yazısıyla sakinleşmeye çalışacak. Ayrıca 6 aylık yolcuğun ardından eğer radyasyon ve diğer sert uzay koşullarına dayanabilirse binlerce hatta milyonlarca yıl Güneş etrafındaki yörüngesinde, Mars’a yakın bir şekilde dönecek.

Tesla, aslında uzaya gönderilmesi planlanan ve roketlerin yük gönderme kapasitelerini test etme amacı taşıyan beton bloklar yerine kullanıldı. Bu aşamada durup bir kere daha düşünmek gerekiyor: Eğer o roketlerin içinde böyle bir araba yerine beton olsaydı bu olayı kaç kişi ilgiyle takip ederdi?

Muhtemelen tahmin ettiğinizden de düşük bir ilgiyle karşılanırdı. Çünkü SpaceX, 2017 yılında yaklaşık 17 kez yeniden kullanılabilir roketle iniş ve kalkış yapmıştı. Çünkü SpaceX, özel bir şirket olmasına karşın dünyanın en güçlü roket sistemini üretmişti. Çünkü SpaceX’in (ve Elon Musk’ın) nihai hedefi insanoğlunu Mars’a götürmek ve geri getirebilmekti. Üstelik SpaceX bunu sürekli hale getirmek istiyordu.

Şirketin bu yolculuklarda kullanmayı amaçladığı bir diğer sistem BFR ise, Dünya üzerinde yolculuklar yaptırmayı planlıyor. Bu yolculuklar, en uzun uçuş mesafelerini (14 ila 17 saat) yarım saate indiriyorlar.

Evet yanlış duymadınız. Elon Musk, günümüzün yaşayan en iyi halkla ilişkiler uzmanından birisi olarak karşınızda. Daha önce bir diğer şirketi olan Boring Company için üretilen şapka ve alev silahı için yaptığı kampanyaları unutmadınız, değil mi? Musk, geçtiğimiz hafta alev silahlarının satışlarından 6 günde 10 milyon dolar gelir elde etti. Bu fon, Boring tünellerini daha hızlı açmak için kullanılacak. Yani adam hem yer yüzünde, hem yer altında ve hem de uzayda çalışıyor.

Hatta Boring Company için satışa çıkarttığı şapkaları satmaya odaklanmışken, Twitter profiline “Şapka satış temsilcisi” açıklamasından başka bir şey yazmadı. Bir teknoloji girişimcisi ile girdiği muhabbet esansında “yanlışlıkla” cep telefonu numarasını paylaştı. Bu numarayı görenler heyecanla Musk’a ulaşacakları düşüncesiyle onu aradılar. Ancak binlerce kişinin karşılarında duyduğu tek ses telesekreterdi ve şapka satışlarının duyurusunu yapıyordu. Musk, truva atı adı verilen bir halkla ilişkiler taktiği uygulamıştı.

Tesla’ya bedavaya gelen, 90 milyon dolarlık otomobil reklamı:

Bu konsept ile Tesla, dünyanın en pahalı otomobil reklamını kasasından hiç para çıkmadan gerçekleştirmiş oldu. SpaceX’in toplam uçuş maliyeti 90 milyon dolardı. Bu proje, son 7 yıldan beri üzerine zorlu çalışmalar yürütülen bir projedeydi. Musk, Falcon Heavy görevini daha önce 3 kez iptal etmenin kıyısından döndüklerini açıkladı.

Tesla SpaceX’in Falcon Heavy roketinin ucuna, aslında bir temsili uzay yükü olarak yerleştirildi. Yukarıda da söylediğimiz gibi beton bloklardan çok daha iyi ve çılgınca bir fikirdi. En azından daha önce uzaya gönderilen beton atıklarından farklı olarak, bir otomobil Mars’a yakın bir yörüngede bulunacak.

Bu durumun Tesla’nın itibarına sıradan bir reklamdan çok daha fazla katkı sağladığı söylenebilir. Roadster modeli aynı zamanda ilk elektrikli spor araba modeliydi ve uzaya çıkan ilk elektrikli spor araba modeli oldu.

Tesla, ilerleyen süreçte ekonomik otomobil sınıfına hitap edecek Model 3’ü tanıtacak ve piyasaya sürecek. Aynı zamanda ağır vasıta sınıfındaki tır modeli Tesla Semi, SUV ve taksi karışımı Model Y de yeni otomobiller olacak. Bu otomobillerin yanı sıra, benzinli muadilleriyle arasında ciddi bir fiyat farkı koyan uzaydaki Roadster’in yeni sürümü piyasaya çıkacak. Roadster 2.0, benzinli rakibi Bugatti Chiron’dan çok daha yüksek torka sahip ve yaklaşık 8’de biri kadar daha ucuz olan 250 bin dolarlık etiketle galerilerdeki yerini alacak. Tesla’nın en ucuz otomobili ise 35 bin dolarla Model 3 olacak.

Çoğumuzun uzun yıllar sonra Tesla dendiğinde aklımıza ilk gelecek olay, uzaya araba gönderen ilk şirket olduğudur. Bu itibarı bir başka şirket parasıyla satın almaya kalksa aynı etkiyi gösteremez.

İlkler önemlidir dostlar. Tesla, SpaceX, Boring ve daha pek çok şirketi ile Musk zaten bunu başarıyor. Bugünlerini ise zaten bir ilke borçlu: Kendisi internet üzerinden ödeme sistemi olan PayPal’ın mucidiydi. Şimdi Mars’a araba göndermekle meşgul.