Musk'ın çılgın projesi, konsept videosu ile karşımıza çıktı.

SpaceX ile uzay ve uzayın keşfine yönelik son derece önemli çalışmalar yürüten Elon Musk, beklenmedik bir hareketle 'tünel kazma' işine gireceğini açıklamış ve herkes gibi biz de şok olmuştuk. Daha sonrasında resmi Twitter hesabından bir sondaj şirketi kuracağını duyuran Musk'ın, trafik sorununu yer altına indirecek ve trafik sıkıntısını çok ciddi bir şekilde çözebilecek tünel projesini de açıklamıştı.

Hatta kısa bir süre önce Musk'ın söz ettiği devasa tünelleri açacak makinenin görselinin sızdırıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu konuda The Boring Company isimli yeni şirketi ile boy gösterecek olan Musk'ın söz konusu projesinin şimdi de konsept videosu ortaya çıktı. Konsept videosuna göre; sokaklarda, caddelerde bulunacak platformlara aracınızı park edeceksiniz. Ardından, şekil ve işlev itibariyle kendi de bir araba olan platform, aracınızı yer altında bulunan tünellere indirerek tünelde yolculuk etmenizi sağlayacak. Tabii burada sizin hiçbir şeye müdahale etmeden arkanıza yaslanıp platformun sizi gideceğiniz yere götürmesini izleyeceğinizi söyleyelim.

Musk, ulaşım konusunda sık sık enteresan ve fütüristik diyebileceğimiz fikirler ile gündeme gelen birisi. Bu tünel projesi de onlardan biri. Ve konsept videodan yola çıkarak, böylesi bir sistem kurmanın, yeraltını adeta örümcek ağı gibi saracak yollar inşa etmenin pek kolay olmadığını da söylemek gerek. Fakat konu Elon Musk olunca, bu projenin yavaş yavaş da olsa hayata geçme ihtimali yüksek diyebiliriz.