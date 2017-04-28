Elon Musk'ın şehirlerin altına yollar yapmak için duyurduğu devasa tünel kazıcı makinesinin bir parçası gözükmüş olabilir. SpaceX çalışanı tarafından sızdırılan görüntüler, Nannie'yi andırıyor.

Son yıllarda dahi girişimci Elon Musk’ın adını her alanda duymaya başladık. Dünyayı daha iyi bir yere taşımak için birçok farklı firması bulunan Elon Musk, elektrikli otomobiller için Tesla, uzay yolculukları için SpaceX şirketlerini yönetiyor. Bunların dışında yeni yeni ortaya çıkan proje ile birlikte Elon Musk’ın tünel açacağını duymuştuk. Bugün bir SpaceX çalışanı Instagram’da bir fotoğraf yayınladı.

Birkaç ay önce Musk’ın duyurduğu bir makine vardı. Yaklaşık 121 metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığında olan “Nannie” lakaplı 2015 model devasa bir makineydi. Çalışanın çektiği bu fotoğraf, Nannie’ye ait görüntü olup olmadığını sorgulattı. SpaceX’în sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmadı. Zaten görselde gözüken parça Nannie’yse onun yalnızca bir parçasıdır, çünkü görselde gözüken makine 121 metre boyunda değil.

Musk, şu anda SpaceX’in Los Angeles’daki karargahının otoparkında bir test tüneli kazıyor. Tünel, aşağıya doğru gidiyor ve şirket için arabaları park etmek için kullanılacağı düşünülüyor. Musk’ın bu tünel kazıcı ile yapmak istediği şey, LA başta olmak üzere trafik sorunu olan şehirlerin trafik akışını şehrin altından sağlamak olarak gösteriliyor.

Günümüzün belası trafikler, ülkemizde de özellikle İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde hissediliyor. Bu teknolojinin gelişmesi demek, gelecekte araçların yerin altında hareket etmesi anlamına geliyor olabilir.