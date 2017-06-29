Elon Musk'ın Godot isimli devasa tünel kazma makinesi Los Angeles'da çalışmalarına başladı.

Elon Musk, bir süredir devam ettirdiği tünel kazımı projesinde ilk resmi adımı attı. Musk, Los Angeles’da tünel kazmaya bugün başladığını duyurdu. SpaceX, Tesla gibi şirketlere bir de tünel kazma şirketi olan The Boring Company’i ekleyen Musk, kısa süre önce yaptığı açıklamayla Godot isimli dev tünel kazma makinesiyle Los Angeles’da kazı işine resmi olarak başladığını duyurdu.

Dünyanın sorunlarını kendisine hedef olarak seçen Musk, İstanbul’un da baş belası haline gelen trafik sorununu bu tüneller ile çözmeyi hedefliyor. Yer altına aldığı otomobilleri patenler aracılığı ile gittiği yere bırakmayı hedefleyen Musk, eğer projesini gerçekleştirirse (ki öyle gözüküyor) dünyaya yeni bir kapı aralayacak. Bunun için ufak izinler gerekiyor.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ile görüşme yaptıktan sonra çalışmalara başlayan Musk, aynı zamanda şehrin tren istasyonunu hava alanına bağlayacağını da açıkladı.

Musk’ın her alandaki örnek projeleri ve bu projeleri gerçeğe dönüştürme başarısı dünya üzerindeki birçok şirkete örnek olması gereken bir başarı diyebiliriz. Sizce Musk’ın bu projesi dünya üzerindeki trafik sorununun asıl çözümü olacak mı?