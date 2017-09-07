Elon Musk'ın Eski Eşinden Milyarder Olmanın İpuçları!

Eğer siz de bir milyarder olmak istiyorsanız, Elon Musk'ın eşinin paylaştığı bu önemli ipuçlarını dikkate alarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin ilk adımlarını atabilirsiniz.

Quora üzerinde her geçen gün ilginç konular açılmaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan tutun da birçok ünlünün aktif olarak kullandığı sosyal medya platformundan, her türlü konuya rahatlıkla cevap bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde açılan bir konu ile birlikte, adanmışlık ve sıkı çalışmanın kişileri milyarder edip edemeyeceğini soran kullanıcılar, Elon Musk'ın eski eşinin vermiş olduğu cevap ile birlikte karşı karşıya kaldılar.

Justine Musk, her şeyden önce milyarderlerin doğru soruları sorma gibi önemli bir yeteneklerinin olduğunu belirttiği cümlesi ile oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sorunun yanlış olduğunu vurgulayan Musk, böyle bir sorunun zihnin derin kısmının çalışmasına yardımcı olamayacağını da belirtti.

Kişilerin sadece kendilerini adamalarına ironili bir şekilde cevap veren Musk;

'' Kendini adamışsın. Ne olmuş yani? Henüz köpekbalıkları ile çevrili bir suda yarışa katılmadın. Issız bir adada, yolunu kaybetmiş, kanlı ve yırtık pırtık kıyafetlerinle hırpalanmış bir biçimde dururken ve ufukta kurtarılmana yönelik en ufak bir belirti yokken, hala kendini adanmış olarak var sayabilecek misin?'' cümlesiyle adanmışlık ve çok sıkı çalışmanın oldukça önemli olduğunu, fakat bunların gerçekleşmesi için küçük gereksinimlerin de altını çizdi. Daha sonra cevabına şöyle devam eden Musk, cümlesini şöyle bitirdi:

'' Çoğu kişi akıl almayacak derecede yoğun bir şekilde çalışıyor. Hatanın asla ve asla kendisinde olmadığını düşünen bir kişi, kötü şans, yanlış çevre, talihsizliklerle dolu koşullar gibi faktörlerden dolayı hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Zamanını ve işini nasıl geliştiriyorsun?''

Kişilerin, dünyanın neye gereksinim duyduğuna ve ne istediğine merak salmasını gerekteğinin altını çizen Musk, bu konuda kişileri uyardı. Bireylerin kendilerinde olan etkili, benzersiz ve çözüm getirecek potansiyellerini sunmalarını gerektiğinin oldukça önemli olduğunu ön plana çıkaran Musk, çarpıcı açıklamalarına devam etti.

Hedefini belirle ve o konuda uzmanlaş!

Önerilerine hızlı bir şekilde devam eden Musk;

'' Bir şey seç ve onun üzerinde ustalaş. İkinci bir şey seç ve onun üzerinde de ustalaş. İki konu hakkında ustalaştığın zaman (mesela, mühendislik ve işletme), o zaman bunları bir şekilde bir araya getirebilirsin… Rekabet üstünlüğü yarat, çünkü iki alan arasında hareket edebilirsin, iki alanın dilinden de konuşabilirsin, kutupları birleştirebilirsin. '' şeklinde konuştu.

Milyarder olmaktan ziyade dünyada eşi benzeri görülmemiş yardım sağlayacak ve taklit edilemeyen bir ürün ya da bir servis geliştilmesinin gerektiğini savunan Musk'ın eski eşi, açıklamalarına şöyle devam ediyor;

''Dünya kişilere milyar dolar dağıtmıyor. Aslında kişiler sadece 1 milyar dolar istiyorlar ve bunun için o kadar sıkı çalışıyorlar ki, onu hakettiklerini düşünüyorlar. Dünya yerine daha değerli ya da 1 milyar doların yerine eşit olan bir şeyi koyduğunda parayı onunla değiştiriyor.''

Diğer kişilerden gelen tavsiylere kulak asmamanın oldukça önemli bir detay olduğunu söyleyen Musk, bu yolda ihtiyat duyulacak iki önemli unsurun olduğunu belirtiyor ve konuşmasını bolca cesaret ve şans dileyerek sonlandırıyor.