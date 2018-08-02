Elon Musk, son dönemde rahatsız edici açıklamaları ile gündemden düşmüyordu. Bu itici tavırlar medyada çok yer bulunca, Tesla'nın değerinde de düşüş yaşanmıştı.

Elon Musk, SpaceX ve Tesla'yı büyütmeye devam ediyor ancak SpaceX'te işler yolunda gitse de Tesla'da son dönemde işler pek de iyi gitmiyor. Elon Musk'ın ve Tesla'nın halihazırda uğraştığı iki 'eski çalışan' davası var, bir yandan da şirketin arabasının karıştığı ölümle sonuçlanan kazanın da etkileri devam ediyor. Tüm bu negatif izlenimlerin üstüne bir de Musk'ın özellikle medyaya karşı saygısız tutumları, işleri zora sokuyor.

Ancak sonunda Elon Musk, saygısız tavırları için özür diledi ve bu da Tesla'nın hisselerine olumlu olarak yansıdı. Musk, gazatecilerle gerçekleştirilen bir söyleşi sırasında gelen sorular üzerine gazetecilere 'sıkıcı' 'kalın kafalı' gibi kelimeler kullanmıştı. Musk, söyleşi sonrasında eleştirilmişti.

Ancak bu özür ve hisselerin yükselişi, Tesla'yı ve Elon Musk'ı ne kadar süre boyunca idare eder bilinmez çünkü şirketin başı yeni açılan davalarla da dertte. Şirketten bilgi sızdırdığı iddiasıyla dava edilen ve işten çıkarılan bir Tesla mühendisinin, Elon Musk'ı ve şirketi 'yalancılıkla' suçlamasının ve dava açmasının da aynı derecede etkili olacağını düşünürsek, Musk'ın acilen toparlaması gerek diyebiliriz.