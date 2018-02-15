Elon Musk'ın, Geçmişte Oyun Şirketlerinde Çalışmış

Son zamanların en çok konuşulan iş adamlarından Elon Musk'ın önceden de pek çok alanda çalışmalar ve üretimler yaptığı biliniyordu. Bunların başında Paypal'ın kurucu ortağı olması geliyordu.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX markaları sayesinde son zamanların en çok konuşulan girişimcilerinden biri hâline geldi. Ancak Elon Musk, uzaya roket fırlatmak gibi havalı görünen işlerinden de önce, yine pek çoğumuz için havalı sayılabilecek işlerde çalıştı. Youtube'ta bilimsel videolar üreten Scott Manley'in yayınladığı bir video, Elon Musk'ın pek bilinmeyen kariyeriyle ilgili bilgiler içeriyor. Bu bilgilerde en göze çarpan nokta ise, Elon Musk'ın bazı oyun şirketlerinde çalışıp farklı oyunlar üretmesi.

Oyun programcılığı konusunda da yetenekli olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın çalıştığı şirketin ismi de hiç şaşırtmadı. "Rocket Science Games" (Roket bilimi oyunları) adlı oyun şirketinde bazı oyunların geliştirilmesinde adı geçen Elon Musk, "Rocket Jockey" adı verilen oyunun da geliştirilmesine katkıda bulunmuş.

Rocket Science Games'in kurucu ortaklarından birinin yaptığı açıklamaya göre Elon Musk, o zamanlar sadece alt seviye kodlamalar yapabilen bir gençmiş. Oyunların geliştirilmesinde çok büyük etkisi bulunmasa da, bazı noktalarda yardımcı olmuş. "Hiçbir zaman zorlanmaz ve işini iyi yapardı" diyerek Elon Musk'ın gençken de başarılı olduğunu belirten Peter Barrett, "Ona ne yapması gerektiğini hiç söylemezdik. O her zaman yeni şeyler yapmayı severdi ve bizden ayrılma isteği de yine yeni şeyler yapmak istemesinden kaynaklıydı" dedi.

Fakat bu şirket onun ilk çalıştığı oyun yeri değildi. 1984 yılında Güney Afrika'da yayınlanan "Blastar" adlı oyunun geliştirilmesinde rol alan Elon Musk, henüz 12 yaşındaydı. Bu oyunu geliştirdiğinde 500 dolarlık bir ödeme alan Elon Musk, bazı teknoloji dergilerine konu olmuştu.