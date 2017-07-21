Elon Musk’ın Ses Hızında Giden Hızlı Tren Projesi Onay Aldı!

Yüzyılın girişimcisi Elon Musk, belki de tüm zamanların en iyi ulaşım projesi Hyperloop’u hayata geçireceği yeri seçti ve projeyi başlatma kararı aldı. Yeni nesil ray ve trenden oluşan sistem, saatte 1200 kilometre yol kat ediyor.

Tesla, Space X, Neuralink, tüneller, dünyanın en büyük bataryaları, enerji falan derken Elon Musk bir de Hyperloop projesini sayıklayıp duruyordu. Ancak söz konusu proje bu güne kadar görülmemiş hızlarda giden bir yolcu treni ve ulaşım hattıydı. Öyle ki saatte 1200 kilometrelik hızıyla neredeyse ses hızına yetişecekti. Artık ağzından her geçen gün bir projenin başlangıcına ilişkin detaylar duymaya alıştığımız Musk, Hyperloop projesinin başlangıç hattını seçti ve detayları sundu.

Hyperloop projesi Elon Musk’ın öyle adını sanını pek duymadığınız fakat bundan sonra fazlasıyla duyacağınız tünel açma firması Boring Company tarafından inşa edilecek.

"Boring Company, New York - Washington DC arasındaki yolculuk süresini 29 dakikaya indirmek için gerekli hükümet onayını aldı.”

Ayrıca trafik sorununa büyük çözüm getiren araç taşıma tüneli projesini de ABD’nin Los Angeles kentinden onay aldığını belirten Musk, kazıların başladığını duyurdu.

Dahi girişimci bundan 4 yıl önce 2013 yılında elektromanyetik bir tüp içinde seyahat eden hızlı tren projesi Hyperloop’u ilk kez duyurmuştu ve ilk hattı New York Washington üzerinde inşa etmek istediğini belirtmişti. Bu açıdan bakıldığında Musk’ın kafasına koyduğu bir işi daha başarıyla gerçekleştirmek üzere olduğunu söyleyebiliriz.