Elon Musk'ın İkinci Tünel Kazıcısı Neredeyse Hazır

Elon Musk'ın yönettiği, yer altında tüneller kazmakla meşgul olan ve ulaşım problemini çözmeyi hedefleyen Boring Company, ikinci Boring Machine'in yakın zamanda hazır olacağını açıkladı.

Elon Musk'ın "Sıkıcı Şirket" adını verdiği firması, ulaşım sistemini kökünden değiştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Kökünden derken, gerçek anlamda kökünden. Firma tünel kazma hızını arttırarak yer altında üç boyutlu tüneller vasıtasıyla araçları taşımak ve trafik gibi problemlerden etkilenmemeyi hedefliyor.

Elon Musk'ın Twitter üzerinde açıkladığı üzere firmasının ikinci en büyük buluşu, yani ikinci tünel kazıcısı, yakın zamanda hizmete girecek. Makineye şimdiden bir isim ile takılmış: "Line Storm", yani "Çizgi Fırtınası".

İlk açıklandığı zamandan beri tünel kazmaya devam eden Boring Company, yer altında birden çok üst üste yan yana dizilmiş tüneller dizisiyle her yöne ulaşım sağlayacak. Bu tüneller, sadece araba boyutuna uygun olacak ve araçların motorları kapalı olacak. Tünellere bir taşıyıcı ile giren araçlar, bu taşıyıcı sayesinde seyahat edecekler. Bu sistemler, yüksek hızlara ulaşabilecek ve tabiki elektrikli olduğu için çevreyi kirletmeyecek.

Elon Musk'ın üzerinde titizlikle çalıştığı bir diğer projesi olan Hyperloop da aynı şekilde Boring Company'nin açtığı tünelleri kullanarak altyapısını oluşturacak. Bu altyapıları standart tünel kazıcılarla yapmak çok uzun süren ve maliyetli bir iş olmasına karşın Musk, firmasının bu işi çok daha hızlı ve etkili yaptığını ifade ediyor.

Federallerden yer altı tünelleri için izinlerini de tamamlayan Musk, yakın zamanda karşımıza büyük işlerle yeinden çıkacak gibi görünüyor. Sizce bu, günümüzdeki ulaşım sorunlarını çözer mi?