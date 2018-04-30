Büyük şirketler çalışanlarını seçerken, diğer insanlardan farklı düşünebiliyor olmalarını isterler. Elon Musk da çalışanlarının ne kadar farklı düşünebildiğini görmek için iş görüşmelerinde adaylara bu bilmeceyi soruyor.

Herhangi bir iş görüşmesinde mesleğiniz ve sektörünüz ile tamamen alakasız bir bilmece ile karşılaştınız mı? İş görüşmelerinde adaylara bilmece sormak, son dönemde özellikle teknoloji sektöründe popüler bir uygulama halinde gelmiş durumda.

Tesla ve SpaceX’in kurucu ve CEO’su olan Elon Musk’ın iş görüşmesine gelen adaylara sormayı sevdiği bir bilmece var:

‘’Dünya’nın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya, bir mil kuzeye yürüdün ve başladığın noktaya geri dönmüş oldun. Sen neredesin?’’

Bu soruyla siz karşılaşmış olsaydınız ne cevap verirdiniz? Çoğunluk sorunun yanlış olduğunu ve söylenen yönde ilerlediğimizde başlangıç noktasının bir mil batısında olacağımızı söyleyecektir. Bu yanıt iki boyutlu uzayda doğru olsa da Dünya gibi üç boyutlu bir yüzeyde geçerli değil.

Doğru Yanıt: Kuzey Kutup Noktası

Kuzey kutup noktasında olduğunuzda Dünya'nın küresel şeklinden dolayı bir mil güneye, bir mil de batıya yürüdüğünüzde kuzey kutup noktasına hala bir mil uzaklıkta olursunuz. Dolayısı ile bir mil kuzeye yürüdüğünüzde başladığınız noktaya geri dönersiniz.

Aynı şey güney kutbunda söz konusu olamaz çünkü 1 mil güneye yürüyemeyeceğiniz için tüm komutları yerine getiremeyeceksiniz. Ayrıca Dünya'nın başka bir noktasında da kuzey-güney paralelleri arasında çap artacağından batıya gerçekleştireceğiniz yürüyüşler, sizi başlangıç noktasından 1 milden fazla uzaklaştıracaktır.

Elon Musk’ın bu ‘ciddi’ coğrafya ve geometri geometri gerektiren bilmecesinin cevabının açıklamasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.