Elon Musk'ın Kardeşi Tesla Model 3'ünü Ödül Olarak Verecek

Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk, sahibi olduğu, Tesla Model 3'ü düzenlediği bir yarışmada ödül olarak verecek. Kimbal Musk'ın arabası ilk üretilen Model 3'lerden biri olma özelliğini taşıyor.

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Elon Musk'ın kardeşi olan Kimbal Musk, 60.000 dolar değerindeki arabasını düzenlediği yarışmada ödül olarak verecek. Musk'ın yarışmasına katılmak isteyenlerin yapacağı tek şey ise oldukça basit; kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Big Green'e en az 10 dolar bağışta bulunmak. Big Green, 2011 yılında Kimbal Musk ve Hugo Matheson tarafından kurulan ve okullarda çocukların gıda yetiştirebildiği bahçeler yapmayı hedefleyen bir kuruluş.

Elon, arabalar, tüneller ve uzay araştırmaları alanındaki girişimleriyle bilinirken, Kimbal, son on yılda ABD şehirlerine taze ürünler getirme göreviyle ilgileniyor. Kimbal Musk, 2011 yılında, 300 devlet okulunda 'Öğrenme Bahçeleri' adlı kar amacı gütmeyen bir programı başlattı. Musk'ın kurduğu bahçeler, kısmen oyun alanı, kısmi bir açık sınıf olarak ve öğrencilerin meyve ve sebze yetiştirme bilimini öğrendikleri alanlar olarak hizmet ediyor. Kuruluş bugüne kadar 500 okulda bahçe inşa etti.

20 Şubat'ta başlayan para toplama kampanyası, 24 Nisan'a kadar sürecek. Musk, rastgele seçilen kazananını 8 Mayıs civarında ilan edecek. Tesla Model 3'lerin piyasa fiyatı 35.000 dolar civarında bulunuyor. Ancak araca yapılan eklemeler sayesinde Musk'ın aracına 60.500 dolar fiyat biçiliyor.