Musk’ın Mars’a Göndereceği Tesla'da Çalacak Harika Şarkı

Yüzyılın dahi girişimcisi Elon Musk, şirketi Tesla’nın ürettiği dünyanın en hızlı elektrikli spor otomobilini, diğer şirketi SpaceX’in roketleriyle Mars yörüngesine gönderecek. Yolculuk boyunca uzay için yazılmış en güzel şarkılardan birisi de aracın içinde durmadan çalacak.

“Acayip bir yolda süzülüyorum ve yıldızlar çok farklı görünüyorlar, Dünya’dan uzaktan bir teneke kutunun içindeyim. Dünya mavi ve benim yapabileceğim hiçbir şey yok.”

Bu sözler belki de size tanıdık gelmeyebilir. David Bowie’nin yazdığı ve seslendirdiği unutulmaz eser Space Oddity, Musk’ın en sevdiği şarkılardan birisi. Nedeni ise ortada. Çünkü şarkı, Tom adındaki bir astronotun uzay boşluğunda, Dünya ile iletişiminin kopması ve ardından yaşadığı dramı konu alıyor.

Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek olan Tesla’nın yeni harikası Roadster, dünyanın en hızlı elektrikli spor otomobili ünvanına sahip. Hatta performans bakımından muadili olan çoğu benzinli aracın yaklaşık 8’de 1'i fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Hem uzayda hemde yeryüzünde teknolojik devrimlerin öncüsü olan Elon Musk, akıllara zarar bir proje ile kendine ait Roadster'i Mars yörüngesine göndermek için hazırlanıyor. Araç bir uzay kapsülü içinde Mars’a doğru yol alırken, manidar bir şarkı da sürekli olarak içinde çalacak.

David Bowie - Space Oddity şarkısı, şimdiye kadar uzay konulu yazılmış en etkili eserlerden birisi:

Falcon Heavy roketiyle uzay semalarında uzun bir yolcuğa hazırlanan Tesla Roadster, Elon Musk tarafından Instagram’da şu şekilde paylaşıldı:

"Kırmızı Gezegen için kırmızı bir araba.

Yeni roketlerin test uçuşları genellikle beton veya çelik bloklar şeklinde ağırlıklar yapılırlar. Bu son derece sıkıcı görünüyordu.

Tabii ki bizim için oldukça sıkıcı bir şey olduğundan alışılmadık bir şey göndermeye karar verdik.

Yük, orijinal bir Tesla Roadster olacak ve içinde Space Oddity şarkısı çalacak, bir milyar yıl boyunca Mars etrafındaki eliptik yörüngede…”