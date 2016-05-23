Elon Musk, Mars Projesi Hakkında Müthiş Detaylar Sundu!

İnsanlık tarihine yön verecek dev projenin tüm detayları birinci ağızdan açıklandı. Artık Mars’a nasıl gideceğimizi, orada yaşamın nasıl olacağını biliyoruz.

Elon Musk, bundan 1 yıl önce insanları Mars’a götürecek ve orada toplumlaşmayı sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu ve bir yol sonra ilk yolcuğun gerçekleşeceğini bugün açıkladı. Ayrıntıları açıklamak için Uluslararası Uzay Kongresini bekleyen dahi girişimci, Mars’ı aşama aşama yuvamız haline getirecek projesi hakkındaki detayları sundu.

Başlamadan önce belirtelim: Bu açıklamalar, projeye dair elde edilen ilk net verileri sunuyor. Bir konferans kapsamında Elon Musk tarafından duyuruldukları için projenin takvimi ve bütçesi gibi veriler için yapılacak ek açıklamalar sayesinde zamanla daha çok bilgiye ulaşacağız.

İlk hedef uydumuz Ay’a, Mars’a gidecek roketler için istasyon kurmak:

Elon Musk tüm açıklamarın hemen öncesinde kişisel Instagram hesabından, Ay’a kurmayı planladıkları uzay istasyonunun görsellerini paylaştı. Moon Base Alpha adındaki proje, Mars’a gidecek ve geri dönecek roketlerin kalkış merkezi olacak. Bu minvalde Kızıl Gezegen’i kolonileştirmek adına ilk ve en önemli adım niteliğinde:

Elbette henüz taze bir gelişme olduğu ve projenin tüm detaylarını bir konferansa sığdırmak imkansız olduğu için şimdilik görsellerle yetiniyoruz. Ancak şimdiden gezegenlerarası ilk ulaşım merkezine bakıyor olmak bile heyecan verici.

Mars’a kurulacak şehir nasıl görünecek?

Musk hız kesmeden paylaşımlarına devam etti. Ay’daki istasyondan yapılacak bir dizi sefer sonunda gerekli materyaller Mars’a taşınacak ve ilk etapta proje görevlileri bu materyallerle Mars üzerindeki şehri inşa edecekler. Sonra sıra sivil insanlara gelecek:

"Mars şehri, Dünya'nın tam tersi olacak. Mars'ın gecelerinde gökyüzü mavi, gündüzleri kırmızı olur"

Elbette projenin bu şekilde işlemesi için tüm testlerin yolunda gitmesi ve insanların uzun yolcuğa katlanabilmeleri gerekiyor. Nitekim testlerin çoğu tamamlandı ve inşa süreleri dolayısı ile biraz daha sabırsızlanmak durumundayız.

Ay yüzeyine yakıt ikmali gibi projeyi zorlaştıran detaylar da var ve şimdi en çetrefilli döneme giriliyor. Tonlarca söylenti, spekülasyon, cevapsız sorular ve yaşanması muhtemel başarısızlık silsileleri bizi bekliyor.

Projeye kim kaynaklık edecek?

Elon Musk, bu işin başında olacak şirketi SpaceX’in tüm kaynaklarını Mars projesine ayıracağını belirtti. Bugüne kadar geliştirilmiş en ileri teknoloji roketlerimiz olan Falcon 9, Falcon Heavy ve Dragon roketleri bütünüyle Mars projesine ait olacak.

Bunu dışında BFR adında kıtalararası en uzun seyahati bile 30 dakikanın altına inderece BFR roketi de Dünya üzerindeki taşımacılığı üstlenecek:

BFR’nin yeryüzünde yaptığı yolcu transferlerinden elde edilecek gelirler, ilk etapta Ay’a inşa edilece uzay istasyonu için kullanılacak. Böylece para kaynağı süreklilik kazanacağından SpaceX’in önündeki tek engel, testlerin başarız olma ihtimali ve yolculuklarda çıkacak aksilikler olacak.