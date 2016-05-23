Elon Musk’ın Önerdiği Ücretsiz Yapay Zeka Belgeseli

Tesla ve SpaceX’in kurucu CEO’su Elon Musk, Instagram hesabından tamamen ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir yapay zeka belgeseli önerdi. Belgesel, yapay zeka yazılımlarının gelecekteki olası tehditleri üzerine odaklanıyor.

Günümüzün en dahi girişimcilerinden olan Elon Musk, Tesla, SpaceX gibi bilinir şirketlerinin yanı sıra yapay zekanın olası tehditlerine karşı yürütülen kar amacı gütmeyen kuruluş OpenAI’nin de destekçisi. Aslında kendisi, kısa bir süre önce bu kuruluşun yönetiminde yer alıyordu. Ancak görevinden ayrılmış ve yapay zeka üzerine bildiğimiz tek çalışmaları Tesla’ya özel olmuştu.

Elon Musk, yapay zekaların geleceği konusunda endişeli olduğunu sık sık dile getiren bir futurist. Onun tehlikeleri karşısında bütün insanlığa yaptığı uyarılar, bir dönem Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in de gündemine girmişti. Zuckerberg, Musk’ın aksine yapay zekaların geleceği konusunda oldukça iyimser. Musk ile tam anlamıyla zıt düşüncelere sahip olduğu yapay zeka konusunda hiç de endişeli değil.

Tesla araçlarının otonom sürüş sistemleri için geliştirilen yapay zeka yazılımları, Musk’ın sevenlerini de ikiye böldü. Bir grup bunun bir çelişki olduğunu, yapay zekaların zararları üzerinde duran Musk’ın aynı zamanda onları geliştirmek için çalışmasına eleştiri getirdi. Musk ise OpenAI kuruluşunun yönetiminden ayrıldı. Yaptığı açıklamada ise otonom sürüş için geliştirilen yazılımların, tehdit oluşturabilecek gelişmiş yapay zekalardan çok farklı olduğunu dile getirdi.

Ancak dünya henüz bu ayrımı yapmak için hazır değil. Bu nedenle Musk, herhangi bir kuruluş altında faaliyet göstermeden yapay zeka hakkındaki görüşlerini desteklemeye devam ediyor. Kendisinin bu sabah Instagram hesabından paylaştığı “Do You Trust Your Computer?” yani “Bilgisayarına güveniyor musun?” isimli belgesel de bu konu üzerine yoğunlaşıyor.

Musk’ın paylaştığı fragman şu şekilde:

Belgesel film yapımcısı Chris Paine tarafından çekilen aydınlatıcı belgesellerden sadece birisi. Sıradan bilgisayar kullanıcıları ve bilim insanlarıyla yapılan röportajlarla, bilgisayarımıza duyduğumuz karşılıksız güvenin neden olabileceği şeyler konu alınıyor. Uzmanlardan birisi “İnsanlar bunları hala ‘gelecek’ olarak düşünüyorlar ancak bu gelecek değil, şimdi” sözüyle dikkat çekiyor.

Belgeseli izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.