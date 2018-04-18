Elon Musk’ın Başarısını Kanıtlayan 'Uyku Tulumu' Detayı

Bazıları insanların bilgilerini satarak dünyanın en zengin insanlarından olup itibar kaybederken Elon Musk, neredeyse batmak üzere olan Tesla’nın fabrikasında sabahlıyor. Modern dünyada ‘güven üzerine kurulan itibar yönetimi’ dersine hoş geldiniz. Bugün konumuz Musk ve uyku tulumu.

2018’in Mart ayı Tesla için çok karanlık geçti. Şirket %25 değer kaybı yaşadı ve bunun en büyük nedeni verilen sözlerin gerçekleşmemesi oldu. CEO Elon Musk, 2018 başından itibaren şirketin muhtemelen peynir ekmek gibi satacağı Model 3 üretimi için hafta 5000 adet sözü vermişti. Ne yazık ki bu hedef gerçekleşmedi ve Musk, üretimden sorumlu mühendisi görevinden alarak yerine kendisi geçti.

Musk’a göre kriz anlarında yöneticilerin bizzat göreve geçmesi gayet normal bir durum. Ancak dünya bu tarz örnekleri görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki herkes Musk’ı takdir etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta CBS televizyonuna fabrika içinden röportaj veren dahi girişimci, fabrikada bir uyku tulumunda uyuduğunu, konferans salonlarındaki koltukların çok rahatsız olduğunu söyledi.

Verilen sözleri tutamayan ve milyonlarca doların içinde yüzmesine rağmen, fabrikasında çalışıp uyku tulumunda uyuduğunu söyleyen bir patrona bakış açımız normalde nasıl olur? Ben söyleyeyim: İçinizden küfrü basarsınız. Hele ki Model 3 siparişi veren ve aylardır aracını bekleyen bir müşteri olduğunuzu düşünün.

Peki insanlar Musk’ın bu söylemlerini nasıl karşılıyorlar dersiniz?

Cevap: Elon Musk’ı uyku tulumundan kurtarmak için yeni bir koltuk alma kampanyası başlatarak!

Evet yanlış okumadınız. Elon Musk’a rahat uyuması için bir koltuk almak amacıyla destek kampanyası başlatıldı. GoFoundMe üzerinde başlatılan kampanyanın hedefi, sadece 1000 dolardı ve 24 saat içinde 350 kişiden fazla bağışçı 5000 dolar para topladı.

Toplanan miktar elbette gerçekten de Musk’a bir koltuk almak amacıyla kullanılmayacak. Eğer Musk bu miktarı kabul ederse bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Liderlik psikolojisi açısından baktığımızda Elon Musk başlı başına incelenebilecek bir örnek teşkil ediyor. Aynı ülkede faaliyet gösteren ve yapay zeka yazılımlarının geleceği konusunda sürekli çatıştığı dolaylı rakibi Mark Zuckerberg, veri ihlallerinden sonra ciddi derecede itibar kaybetti.

Zuck çıkıp “Verilerinizi korumak için ofiste uyku tulumu içinde yatıyorum” dese biliyoruz ki insanlar ona bir taraflarıyla gülerler. Ancak Musk’ın oturttuğu sağlan güven temeli, henüz birkaç ay önce Mars’a otomobil göndermek gibi çılgınlıkları yapmış olması, yüzyılın en başarılı itibar yönetimi örneklerinden birisini görmemizi sağladı.