Elon Musk’ın Okumanızı Tavsiye Ettiği 11 Etkileyici Kitap

Son zamanların en başarılı isimlerinden olan Elon Musk, görünen o ki yoğun temposunun içerisinde kitap okumayı da ihmal etmiyor. Bu bağlamda başarılı iş adamının bizlere 11 kitap tavsiyesi var.

SpaceX, Tesla ve diğer birçok büyük teknoloji şirketinin sahibi olan Elon Musk, yoğun iş hayatı içerisinde kitap okumak için de zaman bulabiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Musk, ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinden, roketlerin inşasıyla ilgili karmaşık kitaplara kadar birçok kitap okuduğunu ve bu sayede de sahip olduğu başarıya ulaştığını belirtti. Bu bağlamda başarılı iş adamının, bizlerinde ufkunu açacak 11 kitap tavsiyesi var. Gelin bu kitaplara birlikte göz atalım.

1. The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)

J.R.R. Tolkien tarafından yazılmış olan Yüzüklerin Efendisi adlı kitap, Musk için ayrı bir önem taşıyor. Başarılı iş adamına geleceğe ait yeni bir vizyon kazandıran bilim kurgu kitabı, dünya genelinde de oldukça popüler. Diğer bir yandan kitap hakkında konuşan Musk, ‘Okuduğum kitapların kahramanları dünyayı kurtarmak için her zaman kendilerinde sorumluluk hissettiler’ dedi.

2. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi)

Douglas Adams’ın yazmış olduğu kitap, tür olarak komedi içeren bir bilimkurgudur. Süper bilgisayarların hayatta anlam bulduğu konusu işlenen kitap da Musk’ın favorileri arasında. Kitap hakkında konuşan Musk, “Bu kitap düşüncelerimin alt yapısını hazırladı” dedi.

3. Benjamin Franklin: An American Life (Benjamin Franklin: Amerikan Hayatı)

Walter Isaacson tarafından yazılan kitap ve Benjamin Franklin adeta bir başyapıttır. Kitap hakkında konuşan Musk, “Nasıl iyi bir girişimci olabileceğinizi bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Benjamin Franklin kesinlikle bir kahramandır” dedi.

4. Structures: Or Why Things Don't Fall Down (Yapılar: Ya da Neden Düşmezler?)

J.E. Gordon’un yazmış olduğu kitap, Musk için SpaceX’in temellerini oluşturuyordu. Roket biliminin temellerini okuduğu bu kitap sayesinde öğrenen Musk, SpaceX’te baş tasarımcılık görevini de üstlendi. Başarılı iş adamının bu görevi üstlenmesinin sebebi ise kimseyi işe alamaması ve kimseye güvenememesidir.

5. Ignition: An Informal History of Liquid Rocket Propellants (Ateşleme: Sıvı Roket Gidericilerinin Tarihi)

John D. Clark tarafından yazılmış olan kitap, şüphesiz ki Musk’ın roketler hakkındaki bilgilerinin artmasında büyük rol oynamıştır. Kitap hakkında konuşan Musk, SpaceX’in Falcon Heavy roket sistemi üzerinde çalışırken kitaptan büyük dersler çıkardığını ifade etti.

6. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (Süperzeka: Yollar, Tehlikeler, Stratejiler)

Nick Bostrom tarafından yazılmış olan kitap, özellikle yapay zekalar hakkında değerli bilgiler içeriyor. Kitap hakkında konuşan Musk, yapay zekaların geleceğin diktatörleri olabileceğini ve bu yüzden de kitabın mutlaka okunması gerektiğinin altını çizdi.

7. Our Final Invention (Son Buluşumuz)

James Barrat’ın yazmış olduğu kitap, Musk’ın yapay zekalar hakkında daha net bilgiler edinmesinde ve konu hakkında ufkunun açılmasında yardımcı oldu.

8. Merchants of Doubt (Şüpheli Tüccarlar)

Naomi Oreskes ve Erik M. Conway olmak üzere 2 bilim tarihçisi tarafından yazılan kitap, endüstri bağlarına sahip bilim adamlarının tütün, böcek ilacı kullanımı ve ozon tabakasındaki delikler de dahil olmak üzere bir dizi kamu sağlığı meselesini kuşatan gerçekleri gizlediklerini iddia ediyor. Musk kitaba oldukça değer vermiş olacak ki, 2013 yılında bir konferansta bu kitabı herkese önermiştir.

9. The "Foundation" trilogy (Vakıf Üçlemesi)

Isaac Asimov tarafından yazılmış olan kitap, Elon Musk’ın bilim kurgu ve fantezi konularına ilgisinin bir parçasıdır. Musk, kitabın kariyeri üzerinde büyük etki taşıdığını ve adeta ufkunu genişlettiğini belirtiyor.

10. The Moon Is a Harsh Mistress (Ay Sert Bir Hanımdır)

Robert Heinlein tarafından yazılan bilim kurgu romanı 1966 yılında ödül almıştır. Kitap, geleceği çok uzak olmayan bir distopyanın resmini çiziyor. Must kitabın, aktif hayal gücünüzü geliştirmek için etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra başarılı iş adamı, 2014 yılında bir MIT sempozyumunda yapılan bir röportajda kitabın Heinlein’in en iyi çalışması olduğunu söyledi.

11. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (Yaşam 3.0: Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak)

Max Tegmark’ın yazmış olduğu kitap, yapay zekalar üzerinedir. Musk’a göre kitap, yapay zekanın kötülükten ziyade iyilik için bir güç olabilme olasılığını ele aldığı birkaç kitaptan biridir.

Başarılı iş adamı Elon Musk’ın bizlere önerdiği bu 11 kitaba bakınca özellikle dikkatimizi çeken şeyin, yapay zekalar olduğu görebilmekteyiz. Görünen o ki Musk, yapay zekaların geleceği hakkında büyük bir merak duyuyor. Peki siz bu kitap önerileri hakkında neler düşünüyorsunuz?