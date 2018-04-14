Elon Musk'ın Gerçekleştirmek İstediği 3 Çılgın Proje

Elon Musk, SpaceX projesi için 500 Milyon dolar daha yatırım yapıyor. Bu parayla da yapmayı planladığı 3 çılgın proje var.

Elon Musk'un roket şirketi SpaceX'in, yatırımlarında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış bekleniyor. Toplamda 9 milyar dolarlık fonu hesaba katıldığında ve yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir paya sahip olduğunu gösteren veriler, SpaceX'in şu an 27.5 milyar dolar civarında bir paraya sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, ilk kez halka arz edilene kadar veya özel satış gerçekleşene kadar şirketin piyasa değeri belirsizliğini korumaya devam edecek.

Özel yatırımların satışı genellikle gizli ve önceden düzenlenmiş olduğundan, SpaceX'in hisselerini kimin satın aldığı da net değil. SpaceX'in şirket temsilcisi, dosyalama hakkında yorum yapmayı reddetti ve paranın nasıl harcanacağını söylemedi. Ancak, SpaceX'in başkanı ve CEO'su Musk ve Gwynne Shotwell'in son açıklamalarına göre, şirketin geleceği için üç büyük hedefi var:

Starlink

SpaceX'in en büyük girişimlerinden biri 'Starlink' olarak adlandırılıyor. ABD Federal İletişim İnisiyatifi tarafından onaylandığına göre bu hizmet, dünyayı 12.000 internet sağlayıcılı uydu ile çevreleyecek.

Musk, bu tür bir internet sistemini özellikle internete parası yetmeyen ya da kullanamayacak durumda olanlar için istiyor. Konutla ilgili attığı bir tweet ise şöyle: "Eğer sistemimiz başarılı olursa, Starlink en az ücretle hizmet verecek."

Big Falcon

SpaceX 2002'deki kuruluşundan bu yana, pahalı ve durgun bir uzay endüstrisinin önüne geçmiştir. Musk, yakın zamanda da 'yeni uzay yarışı' çağrısında bulmuştu.

6 Şubat'ta, SpaceX, dünyanın en güçlü operasyon roketi olan Falcon Heavy'i başlattıktan hemen sonra Musk, şirketin mühendislik kaynaklarının çoğunun BFR adlı bir sisteme harcandığını söyledi.

Big Falcon Rocket ya da Musk'ın adlandırdığı gibi Big F***king, Mars'a doğru 100 kişi ve 150 tona kadar yük taşıyabiliyor ayrıca, 348 metrelik bir yeniden kullanılabilir fırlatma sistemine sahip. Musk bu sistemle, mümkün en düşük maliyeyle, sistemi bir defaya mahsus bir roket yerine bir jet uçağı gibi tekrar tekrar kullanabilecek.

Dünya'nın En Hızlı Ulaşım Sistemi

Musk bu planı hakkındaki fikrini şöyle beyan ediyor: "Eğer bu tür bir teknolojiyi Ay'a ve Mars'a gitmek için yapıyorsak, o zaman neden Dünya'daki başka bir yere seyahat etmek için kullanmıyoruz?"

Bir SpaceX videosuna göre, yolcular sadece 25 dakika içinde Los Angeles'tan, New York'a, 27 dakika içinde Bangkok'a, 29 dakikada Londra'ya, 40 dakikada Delhi'ye ve San Francisco'ya uçabilirler. Shotwell, TED 2018'de bu sistemin on yıl içinde müşteri alımına hazır olabileceğini söyledi.

Yarım milyar dolar, internette devrim yapmak, insanları Mars'a göndermek ya da rokete dayalı bir uçuş sistemi kurmak için yeterli değil. Ancak çok daha az parayla, Dünya'da birçok devrim yapan bir şirket için, bu bile çok iyi bir başlangıç.