SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, araçları yer altında ve ray üzerinde götürerek trafik sorununu çözen tünelleri ve süper hızlı tren kapsülü Hyperloop fikirleri, rakip bir şirketin dev projesi için birleşti. Arabalarımızı yer altındaki ray sistemlerinde, saatte 200 kilometre hızlarla uzun mesafelere götüreceğiz.

Elon Musk’ın açık kaynaklı fikir ve patentleri rekabet konusunda başına büyük dertler açacak gibi gözüküyor. Kendisi bunu hiç önemsemese de söz konusu proje, eski bir SpaceX mühendisinin kurduğu Arrivo adlı şirketten geldi. Üstelik projenin faaliyetleri sadece kağıt üzerinde olmaktan çıktı ve ABD’nin Denver kentinde uygulanmaya başlanacak.

Öncelikle Hyperloop’un ne olduğunu bilmeyenlere bir açıklık getirelim. TDK’nın son dönemde duyurduğu ve Türkçe isim önerdiği (Hız kovanı) bir projedir. Uzun mesafeleri, tren benzeri vagonlarla, kapsül benzeri tüneller içinden yüksek hızlarda katetmeyi amaçlar. Hatta Los Angeles ve New York merkezleri arasında ilk hattın inşaat çalışmaları sürüyor:

Diğer yandan Boring Company isimli firmayla Musk, trafik sorununa çözüm getiriyor. Metropollerdeki metro hatları gibi çalışan sistem, metro trenleri yerine kızaklar, yolcular yerine de arabaları kullanıyor.

Bu iki dev projenin karışımı, uzun mesafelerde araçları yüksek hızlarla taşıyacak:

Birbirine uzak iki metropol şehrin bağlanmasıyla hem trafik sorunu ortadan kalkacak hem de kullanıcıların zamandan kazanıp yakıt masraflarından kurtulması sağlanacak. ABD’nin Kolorado ve Denver kentleri arasında 2019’da inşasına başlanacak tüneller, 2020 yılında hizmete açılacak.

Asıl önemli olan Hyperloop projesinden elde edilen deneyimin kısa sürede uygulanacak kadar pratikleştirilmesi. Dünyanın farklı noktalarında uzun mesafeli kara ulaşımlarını, karadan ayrılmadan gerçekleştirmek adına güzel adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen Elon Musk’ın bu konuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğüne inanıyoruz. Henüz net bir açıklama bulunmasa da Ankara-İzmir, İzmir-İstanbul ve İstanbul-Ankara gibi önemli hatların böyle desteklere ihtiyacı var.

Belki de bütün sistemler açık kaynaklı olduğu için bir Türk girişimi görebiliriz, aksi takdirde söz konusu yatırımları dış kaynaklı şirketlere yaptırmak durumunda kalacağız.