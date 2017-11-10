Elon Musk'ın Paylaşımları Sonrası, ABD Atatürk İsmini Arıyor

Elon Musk, Türkiye'e gelip, üzerine Atatürk'e özel paylaşımlar yaptıktan sonra, ABD başta olmak üzere dünya genelinde "Atatürk" kelimesi aranmaya başladı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye gelmişti. Türksat 5A ve 5B uydularının fırlatılması ve diğer konular hakkında konuşmak için ülkemize gelen dahi girişimci, görüşmenin ardından Anıtkabir’i ziyaret ederek, Instagram hesabında birden fazla gönderi paylaşmıştı.

Elon Musk’ın yaptığı bu güzel jestlerin ardından, ülkemizde Musk’a karşı büyük bir sevgi gösterisi oluşurken, ABD başta olmak üzere dünya genelinde de Atatürk aramalarında sıçrayış oldu.

Musk’ın attığı tweet’i gören binlerce insan, Google üzerinden ulu önderimiz Atatürk’ü arattı. Google grafiğine baktığımızda ABD’de “Atatürk” araması, Elon Musk’ın gönderisinden önce neredeyse hiç yokken, birden büyük bir sıçrayış yapmış gibi duruyor. Bir süre sonra bu sıçrayış biraz düşmüş olsa da hala yurt dışında “Atatürk” kelimesi merak ediliyor.

“Atatürk” araması en yoğun olarak California, Washington DC, Connecticut, New York ve Virginia eyaletlerinde aktif olarak arandı. Google’ın grafiklerine göre “Atatürk” aramasını yapanların büyük kısmı, Musk’ın tweet’inde bahsettiği “üç kırık kemik” ifadesini de aradı.

Tesla, SpaceX, The Booring Company gibi firmaların sahibi olan Elon Musk, ülkemize gelerek hepimizi çok mutlu etti. Şu anda sadece SpaceX’in Türksat uydularını uzaya gönderme anlaşması gibi gözükse de ileride yerli otomobilin de yer aldığı pek çok projede ortak çalışmalar yürütülebilir.