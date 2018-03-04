Son zamanların en çok konuşulan adamı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy roketini başarıyla uzaya göndermişti. SpaceX'in en büyük rakibi olan şirketleri bir araya getirdik.

Roket endüstrisinin parlayan yıldızı SpaceX, son zamanlarda yaptığı atılımlarla roket piyasasını birbirine kattı. Yüksek performanslı, nispeten uygun fiyatlı ve tekrar kullanılabilen roketler sayesinde SpaceX, piyasaya yeni bir soluk getirdi. 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan şirket, 2008 yılında iflasın eşiğinden döndü. Günümüzde ise, 10 milyar doların üzerinde fırlatma bütçesine sahip olan şirket, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ile gücüne güç kattı. Mars'ta koloni kurma gibi ütopik hedeflerini SpaceX sayesinde gerçekleştirmeyi planlayan Elon Musk'ın, bu sektörde de dişli rakipleri bulunuyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin de aralarında yer aldığı şirketleri listeledik.

United Launch Alliance

Havacılık endüstrisinin büyük oyuncuları Boeing ve Lockheed Martin tarafından 2005 yılında kurulan United Launch Alliance (ULA), Delta IV Heavy adlı roketiyle en ağır yükleri uzaya taşımayı hedefliyor. Fakat bu roketin fırlatma maliyeti SpaceX'in Falcon Heavy'sinden çok daha pahalı. Tek bir fırlatma için 350 milyon dolar gerektiren Delta IV Heavy, 90 milyon dolar gerektiren ve tekrar kullanılabilen Falcon Heavy'den daha pahalı olmasının yanında; onun yarısı kadar yük taşıyabiliyor.

SpaceX'in yeni roketine cevap olarak geliştirilecek olan Vulcan adlı roket ise, şirketin bir diğer umudu. ULA, Delta IV Heavy'den çok daha güçlü ve kısmen tekrar kullanılabilir olacak olan roket ile birlikte SpaceX'e doğrudan rakip olacak.

ArianeGroup

SpaceX'in en düşük maliyetli rakiplerinden biri de ArianeGroup. Ariane 5 adlı başarılı roketin ardından, 2020 yılında fırlatılacak olan Ariane 6, Falcon 9 roketinden 2 kat daha fazla yük taşıyabilecek. İlk başta tekrar kullanılabilir olarak sunulmayacak olan roket, ilerleyen zamanlarda bu özelliğe de kavuşacak. Ariane 6, SpaceX'in şu an sunduğu fiyatlardan daha düşük bir fiyatla çıkacak.

Blue Origin

SpaceX'in en büyük ve en gizemli rakiplerinden biri ise Blue Origin. 2000 yılında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, 2016 yılında duyurduğu yeni roketiyle dikkatleri üstüne çekmişti. Tanıtılan New Glenn isimli roketler, yörüngeye dayanıklı olmasının yanı sıra, tekrar tekrar kullanılabilir olacak. 2020 yılında fırlatılması hedeflenen New Glenn, Ay ve Mars yolculuklarında kullanılacak. Aynı SpaceX gibi iniş yapabilen roketler sayesinde maliyetleri en aza indirecek şirket, yeni roketinin fiyatını ise henüz açıklamadı.

Virgin Orbit

Virgin Orbit, "LauncherOne" adlı roketini ilginç bir şekilde uzaya gönderecek. "Cosmic Girl" isimli bir uçak tarafından taşınacak olan roket, uçak maksimum irtifaya ulaştığında fırlatılacak. Dünyadan yaklaşık 402 kilometre uzağa kadar gidebilecek olan roket, Dünya yörüngesine taşıma gerçekleştirebilecek. Ancak bu yöntemle sadece 500 kg'a kadar yük taşınabilecek. SpaceX'in Falcon Heavy'sinin 63 tonluk taşıma kapasitesinin yanında, bir hiç.

Stratolaunch Systems

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, servetinin büyük bir kısmını uzay araştırmalarına yatırdı. 2011 yılında "havadan fırlatma" yapacak olan Stratolaunch'ı kuran Allen'in bu projesi az önce bahsettiğimiz Virgin Orbit'e çok benziyor. Ancak ondan çok daha fazla yük taşıyabilecek olan Stratolaunch, iki adet 747-400 uçağından gücünü alıyor. Tam olarak yük kapasitesi belli olmasa da, 226 tonluk bir roketi taşıyabilecek olan Stratolaunch, geleceğin şirketlerinden biri olmaya aday.

Çin

Özel şirketlerin haricinde uzay yarışında söz sahibi olmaya çalışan bir diğer kesim, devletler. Çin, yarı-tekrar kullanılabilir hipersonik uzay aracı geliştiriyor. 2025 yılında fırlatılması planlanan araç, ilerleyen zamanlarda yerini tamamen tekrar kullanmaya uygun nükleer destekli bir uzay aracına bırakacak.

NASA

NASA, dev projesi olan "Space Launch System" roketini fırlatmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar bu proje için 23 milyar dolar harcayan NASA'nın Mars'a ulaşacak bir uzay aracı yapması için 210 milyar dolara daha ihtiyacı var. Üstelik bu para, sadece gezegenin yörüngesine yerleşebilmek için gerekli, yüzeyine iniş yapabilmek için gereken tutar ise merak konusu. NASA'nın, ilk SLS roketini en erken 2020 yılında fırlatması bekleniyor.

SpaceX'in Geleceği

Falcon Heavy ile kendini kanıtlayan SpaceX, gelecekte çok daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor. Big Falcon Rocket (BFR) adlı 348 feet uzunluğundaki roket, Mars'a gönderilecek. 2019'da kısa bir test fırlatması yapması beklenen BFR ile Elon Musk, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacak. Tamamen tekrar kullanılabilir olacak olan BFR, bu sayede yakıt dışında neredeyse hiçbir maliyete sahip olmayacak. BFR projesiyle kendisiyle yarışan SpaceX, bu proje sayesinde uzaya insan taşıyacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce SpaceX, kendisiyle yarışan şirketlere cevap niteliğinde olan BFR projesini başarıyla gerçekleştirebilecek mi?