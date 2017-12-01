Elon Musk, elektrikli otomotiv devi Tesla’nın öncülüğünde Avustralya’ya inşa edilen dünyanın en büyük bataryasını çalıştırdı. Musk’ın verdiği 100 günde inşaatını tamamlama sözü 23 Kasım’da gerçek olmuştu. Artık batarya, bir kasabanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Tesla sadece otomotiv teknolojilerinde değil, yenilenebilir enerji sektöründe de adından söz ettiriyor. Hatta yenilenebilir enerjiyi depolayan ve uzun süreli elektrik kesintilerinde bir şehre destek sağlayan bataryalar inşa ediyor. Firma, geçtiğimiz aylarda kasırga felaketleriyle yüzleşen Porto Riko’ya da bataryalar göndermişti.

Porto Riko’daki dağınık batarya ekosisteminden farklı olarak Avustralya’da inşa edilen enerji üssü, aslında 100 megawattlık dev vir lityum-iyon batarya. Bundan 107 gün önce Avustralya’yı ziyaret eden ve inşatı başlatan Elon Musk, batarya inşaatının 100 gün sonra biteceğinin sözünü vermişti. O söz tutulmuş ve 23 Kasım’da bataryanın inşaatı tamalanmıştı.

Tesla bu büyük adım için, Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen & Adelaide ile birlikte çalıştı. Bugün sabah saatlerinde resmi olarak bataryanın fişi takıldı ve faaliyete geçirildi.

ABC haber ajansı, Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan aldığı verilere dayanarak, bataryanın inşa edildiği bölgede her yıl şiddetli yağış, fırtınalar ve rüzgarlardan dolayı uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Bataryanın enerji ihtiyacını karşılayacağı 30.000 haneli Jamestown kentinin yakınlarında bulunan Neoen's Hornsdale Rüzgar Çiftliği, depolanan elektrik enerjisini üretecek. Yani baştan sona doğaya zarar vermeyen bir sistem inşa edildi ve faaliyete geçirildi.

Mart 2017'de Avustralya hükümeti, yenilenebilir enerji projelerini desteklemek için 114 milyon ABD doları bütçe ayırmış ve Tesla’nn öncülüğünde geliştirilecek bu projeyi onlarca aday arasından seçmişti. Kararın üzerinden 1 yıl geçmeden proje hayata geçirilmiş oldu.

Güney Avustralya'da atılan bu adımın diğer enerji sıkıntısı çeken bölgelere örnek olması bekleniyor. Tesla, bir kez daha ilki gerçekleştirerek tarihe adını yazdırdı.