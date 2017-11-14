Günümüzün en yenlikçi ve yenilenebilir enerji kaynaklı otomotiv üreticilerinden Tesla’da işçi krizleri bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda yüksek sayıda işçiyi işten çıkartan Tesla, şimdi de 100’den fazla çalışanın ırkçı söylemlere maruz kaldıklarını belirtip dava açmalarıyla sarsıldı.

Öncelikle bir konuya açıklık getirtelim. İnsan olan her yerde insana özgü aşırılıklar, uygunsuz davranışlar ve kaos vardır. Bir yerde bir kriz yaşanıyorsa, orada insan olduğu içindir. Geçtiğimiz haftalarda 700 kadar işçinin, önceden haber verilmeden işten çıkartılması ve firmanın sendika karşıtı bir kültüre sahip olmasından bağımsız olarak, birisi çıkıp burada ırkçılık var diyorsa durumu ciddiye almak gerekir. Nitekim bu sorundan muzdarip yalnızca bir kişi değil, 100’e yakın Tesla çalışanı hukuki yollara başvurdu bile.

Yani bazı şeyler, dünyanın en yenilikçi ve en çok çalışılmak istenilen firması olsanız dahi değişmiyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Tesla’nın üretim tesislerinde çalışan bir işçi, 100’e yakın çalışanın “ırkçı davranışlara” maruz kalarak dava açtığını söyledi. Yapılan şikayette şöyle bir açıklama var: “Tesla, elektrikli otomobil devriminin mimarı ve çığır açan bir şirket gibi görünse de, fabrikalarındaki iş prosedürleri, ırkçılık ayrımcılıklarına sahiptir.”

Aslında Tesla hakkında aynı konuda ortaya atılan ilk iddia bu değil. Geçtiğimiz ay da üç kişi şirkete dava açmıştı. Bu davaların ana konusu ise LGBT ayrımcılığı ve cinsiyetçilik üzerineydi.

Son davada ırkçılık iddialarını gündeme getiren çalışanlardan birisi, İngilizce’de argo ve yerine göre küfür olabilen “Nigga” yani “zenci pislik” kelimesi üzerinde durdu. Fabrika amirlerinin bu kelimeyi, zenci çalışanlara karşı sıklıkla kullandıklarını iddia etti. Hatta bu açıklamalar sonrasında çalışanlarına bir e-posta gönderen Elon Musk “Büyük bir pislik olmamak için tarihsel açıdan az temsil edilmiş bir grubun parçası olmayı anlamaya çalışın. Bazen böyle şeyler istemeden de olsa yapılıyor ve bu durumda özür dilemelisiniz. Eğer birisi adalet yoluyla sarsılıyorsa içtenlikle özür dilemek, böyle durumlarda da duyarlı olmak ve özürleri kabul etmek gerekir” uyarısında bulundu.

Açıkçası bu e-postada geçen sözlerle Musk, çalışma ortamında uzlaşının önemini vurgulamaya çalışmış. Ancak birisi size sürekli tepenizden bakıp, ten rengini hakkında saçma şeyler söylerse, bir süre sonra özürleri kabul edemeyecek duruma gelebilirsiniz. İşin iç yüzünü bilemeyiz ama belki de şikayet eden çalışan, bu durumdan ve sürekli uzlaşıp aynı şeyi yaşamaktan sıkılmıştır.

Cinsellik, toplumsal cinsiyetçilik, ırkçılık gibi konularda şirketlerin büyük yaptırımları olmalı. Yoksa kurumsal açıdan büyük yaralar alabilirler. Tesla’nın eğer adalet önünde böyle bir çekincesi varsa, yakında söz konusu amirleriyle yollarını ayırması gerekebilir.