Her zamanki gibi Twitter'da konu ile ilgili sohbet yapan Elon Musk'ın elektrik sistemini solar enerji ve batarya depolama birimleriyle yeniden inşa etme teklifine Puerto Rico valisinden olumlu yanıt geldi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da gelişigüzel biçimde yaptığı teklif, fırtınanın yıkıp geçtiği Puerto Rico’nun üst seviye yetkililerince oldukça ciddiye alındı.

Musk, Twitter’da yazdığı mesajda, birkaç küçük adanın elektriğini sağlayan teknolojisinin, Puerto Rico için de uyarlanabileceğini söyledi. Bunun üzerine adanın valisi hemen tepki vererek “Konuşalım hadi” dedi.

"Elon Musk Puerto Rico’nun elektrik sistemini bağımsız güneş enerjisi ve batarya sistemleriyle yeniden inşa edebilir mi?"

"Tesla bunu dünya çapında çok sayıda küçük adada yaptı. Uyarlamada bir sınır yok aslında. Bu nedenle Puerto Ricoda’ da yapılabilir. Bu tip bir karar Puerto Rico hükümetinin, ticari hisse sahiplerinin ve en önemlisi de Puerto Rico halkının elinde."

"Konuşalım o halde. Tesla teknolojilerinin gücünü ve uygulanabilirliğini tüm dünyaya göstermek ister misin? Puerto Rico bu noktada öncü proje olabilir."

Tesla, binalarda kullanılan güneş enerjisi panelleri ve enerji depolama üniteleri üreten SolarCity’yi de bünyesine katmıştı. Firma, batarya depolama projelerinin uyarlanması için çeşitli yöntemler araştırıyor. Musk ve Avustralyalı yazılım girişimcisi arasında gerçekleşen bir Twitter sohbeti, dünyanın en büyük lityum-iyon batarya tesisinin Güney Avustralya’da kurulması planlarıyla sonuçlanmıştı. 50 milyon dolara mal olacak olan tesis, 30.000’den fazla evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.