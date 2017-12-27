Elon Musk'ın Tesla'sını Mars'a Taşıyacak Kapsül Ortaya Çıktı

2018'de ABD'nin Florida eyaletinden, Mars'a deneme uçuşu yapacak Falcon Heavy roketinin yük kapsülü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde size Elon Musk'ın kendi Tesla Roadster'ını, Falcon Heavy roketlerinin ilk Mars uçuşunda ciddi ciddi göndermeye hazırlanıyor olduğunu aktarmıştık. Bu süreç içerisinde Falcon Heavy roketiyle ilgili bir sürü görsel basına yansımıştı. Hatta Elon Musk, Mars'a gidecek kendi Roadster'ını Falcon Heavy'nin yük kapsülü içerisindeyken bir fotoğrafını dahi paylaşmıştı.

Ancak Falcon Heavy'nin yüksek kapasiteli yük taşıma özelliğini destekleyen yük kapsülünün hiç dışardan fotoğrafı sızmamıştı. Ta ki Emiliano C: Diaz de Leon isimli bir turistin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nin Cape Canaveral şehrinde bulunan NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne turistik bir geziye çıkmasıyla birlikte, şansına bu yük kapsülüyle karşılaşana kadar.

Bildiğiniz gibi Kennedy Uzay Merkezi, Falcon Heavy roketinin kalkış yapacağı bölge. De Leon, buraya 3 gün önce geziye gittiği zaman, içinde bulunduğu tur otobüsünden bu görüntüyü çekip daha sonra da Twitter hesabından paylaşmış. Bu sayede resmi olarak sızmasa da Falcon Heavy roketiyle ilgili basına sunulmayan tek parça da, bir turist tarafından sızdırılmış oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?