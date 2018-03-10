Elon Musk’ın Toplu Taşıma Şirketi Kafa Karıştırdı

Boring Company’nin kişisel taşıma kapsülleri için istasyon olarak istediği alanlar trafiğin daha çok sıkışmasına neden olabilir.

2016 yıllarının sonlarına doğru Elon Musk’ın kurduğu Boring Company basit bir vizyona sahipti. Şehirlerin altında tüneller açacak ve metrolarla taşıma yaparak insanları sıkıcı trafikten kurtaracaktı. Ancak Musk’ın aldığı kişisel taşıma araçları kafaların biraz karışmasına neden oldu.

SpaceX genel merkezinin yakınında bulunan kişisel taşıma araçları, Kaliforniya'da tünel yapım teknikleriyle denemek için geliştirilmeye devam ediyor. Ancak saatte 150 kilometre hız yapan kişisel taşıma araçlarının trafik ve toplu taşımaya nasıl yardımcı olacağı merak konusu.

Çünkü Musk, tünel çalışmalarına başladığı şehirlerden bu araçlar için özel istasyon alanları verilmesini istiyor. Ancak bu özel istasyon alanlarının toplu taşımanın sıkıntılı olduğu saatlerde otobüslere verilmesi trafikteki tıkanıklığı daha çok azaltırdı. Gözde CEO, tepkiler üzerine bisiklet ve yayalara özel yolların isgal edilmeyeceğini söylese de, birçok kişi hala Boring Company’nin vizyonuyla çeliştiğini düşünüyor.

Gerçek şeyler inşa etmek için Musk'a alan vermeyi düşünen şehirler daha büyük sorularla karşı karşıya. Boring Company gerçekten tünel sondaj teknolojisi ve kişisel taşıma kapsülleriyle toplu taşımada büyük bir gelişme kaydedecek mi? Yoksa yer altı tünellerine ulaşmak için gerekli olan kapsül noktaları trafiğin daha çok sıkışmasına mı neden olacak? Los Angeles’taki çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ancak henüz anlaşma yapmayan Amerikan şehirleri beklemek ve aceleci davranmak konusunda bir kumar oynamak zorunda kalacaklar.