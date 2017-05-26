Elon Musk'ın Şirketi, Yeraltı Araç Görüntülerini Yayınladı

Elon Musk'ın Boring Şirketi, bir gün yeraltı tünellerinde kullanılabilecek olan yeni konsept araç görüntülerini yayınladı.

Musk, Tesla'nın bir otobüs ya da "yüksek yolcu yoğunluğuna sahip kentsel ulaşım aracı" yapabileceğini söylemişti ancak bu kentsel ulaşım aracını diğer şirketi Boring Şirketi ile gerçekleştirecek.

Elektrikli kentsel ulaşım araçları, kısa süre önce Elon Musk'ın katıldığı bir programda video olarak gösterilmişti. Ancak yeni görüntülerde gördüğümüz üzere bu araçlara birden fazla kişi binebiliyor. Araçlar aynı zamanda camdan yapılmış hissiyatı yaratıyor.

Yine de bu binek araçlar, tünele erişim için tek yol değil. Must, yaptığı bir konuşma sırasında, diğer araçların bir asansör kullanarak tünele erişebileceğini söylemişti.

Temel olarak sistem şöyle işliyor:

Birisi arabasını asansörün üstüne getiriyor. Asansör yeraltına inerek aracı yeraltındaki mekanizmayla tünele gönderiyor. Araçlar tünelde seyahat ediyorlar.

Musk, bu ayın başında Boring Şirketi'nin SpaceX park yerinde ilk deneme tünelini kazmaya başladığını açıkladı. Ayrıca şirket, dev tünel açma ekipmanlarının fotoğraf ve video görüntülerini de yayınlanmıştı.

Sonuçta Elon Musk Los Angeles'ta elektrik patenleri üzerinde araç taşıyacak bir yeraltı tüneli ağı kurmayı hedefliyor. Ancak tüm bunları yapabilmek için gerekli izne sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

Tünel sisteminin çalışma şeklini aşağıdan izleyebilirsiniz.