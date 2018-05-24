Elon Musk’ın Asıl Amacı: Mars’ta Yer Altı Şehirleri Kurmak!

Günümüzde çoğu insan yer seviyesinin altında sürekli yaşamak istemez, çünkü Dünya’daki koşullar bize yer yüzünde eşsiz bir yaşam fırsatı tanır. Nitekim Mars için aynı şey geçerli olamayabilir, hatta Elon Musk’ın şirketi Boring Company, Dünya’da yaptığı pratiği Mars’ta şehirler inşa etmek için kullanabilir.

Sıra dışı anlayışıyla kurduğu şirketleriyle Elon Musk, hiçbir girişimini boşa harcamayan ünlü bir iş adamı. Kendisinin SpaceX genel merkezinde bulunan ana ofisi girişinde, uzunca bir koridor var. Bu koridorun bir duvarında Kızıl Gezegen Mars’ın şimdiki çorak hali, diğer tarafında ise Dünya’ya çok benzeyen denizlerle kaplı, atmosferi yaşama elverişli bir hali var. En büyük hedefi Mars’ı kolonize etmek olan Elon Musk’ın bu planı, koca bir gezegeni dönüştürmek olduğu için vakit alacak. Peki o vakte kadar Mars’a gidenler, orayı yaşama uygun hale getirmeye çalışanlar ne yapacak? Cevap: Boring Company şirketinde gizli.

ABD’nin ve dünyanın en yoğun trafiklerinden birisine sahip olan Los Angeles kentinin altı, Boring Company tarafından tünellerle kazılıyor. Bu tünellerin içinden yüksek teknolojiye sahip raylar üzerinde sıradan otomobillerimiz gidecek. 1 yıldan çok kısa bir sürede ilk aşaması tamamlanan proje, önümüzdeki yıl halka açılacak.

SpaceX’in yöneticilerinden Musk’ın sağ kolu Gwynne Shotwell, bu hafta CNBC ile bir röportaj yaptı. Elon Musk'ın çeşitli şirketleri arasındaki sıra dışı sinerji hakkında konuşan Shotwell, insanlığın Kızıl Gezegen’deki potansiyel geleceği hakkında cesur “tahminlerde” bulundu.

Shotwell, “Bence Boring, Mars'taki insanların orada yaşam kurmaları için bir yol sunabilir. Sonuçta oradaki insanlar için de tüneller kazmamız gerekecek.” dedi. Patronu Musk’ın planları hakkında spekülasyon yaratmak isteyen Shotwell’in bu sözleri bize pek de tahmin gibi gelmiyor, çünkü Musk’ın Borig Company ile Mars’ta inşa edilecek yaşanılabilir bölgeler hakkında konuşması bir tesadüf değil.

Çoğu insan Dünya koşullarında yer altında yaşamak istemez, ancak bu Mars’ta kurulacak olan insan medeniyetinin ilk aşaması için tek çıkış noktası olabilir. Musk, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferans sırasında, “İnsanlar zaman zaman yüzeye çıkmak isteyeceklerdir, şu anki teknolojimizle Mars’ta eşsiz yer altı şehirleri inşa edebiliriz” demişti.

SpaceX, yakın zamanda Boring Company ile güçlerini birleştirerek dünyadaki insanların bir kısmını Mars’a yerleştirmek için çalışmalara başlayabilir. İki şirket de Musk’ın inisiyatifinde olduğu için bunu tahmin etmek zor değil. Şubat 2018’de SpaceX, Mars’a gönderilecek yükleri denemek amacıyla bir Tesla Roadster’i Mars yörüngesine doğru fırlattı. Bu testin amacı Falcon Heavy sistemini denemekti.

Musk’ın geçtiğimiz yıl açıkladığı Mars’ı kolonizasyon planları arasında, gezegenin belirli bölgelerinde bulunacak büyük cam kubbeler vardı. Bu kubbeler insanların yüzeye çıkacakları bölgeler olacaksa bu insanlar nerede yaşayacaklar? Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor gibi, değil mi?

Mars’ın atmosferi, Dünya’ya kıyasla çok incedir ve gezegen, Dünya’daki yaşamı koruyan manyetik alandan da yoksundur. Bu durumda yüzeyde insanların yaşaması büyük sorun teşkil ediyor ve uzun süreler boyunca Mars yüzeyinde yaşamak güçleşiyor. Radyasyon miktarının fazla olması da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Mantıklı bir çerçeveden bakacak olursak Mars, mevcut koşullarıyla insan yaşamı için hiç de uygun bir yüzeye sahip değil. Durumun farkında olan Musk, bu nedenle öncelikle yer altını hedefliyor.

Böylesine büyük bir hedef için Elon Musk’ın kurduğu bütün şirketler, geliştirdikleri teknolojileri yeryüzünde test ediyorlar, aynı zamanda para kazandırıyorlar. Tüneller kazmak, uzay istasyonuna malzeme transfer etmek ya da uydu fırlatmak gibi...

SpaceX’in önündeki en büyük engel, Boring’in dev kazıcı makinelerini Mars’a göndermek. Nedense içimizdeki bir ses, yakın zamanda böyle bir girişimin başlayacağını söylüyor.