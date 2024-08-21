Elon Musk’ın 13 milyar dolarlık Twitter kredisi, bankaların mali tablolarında büyük bir zarara neden oldu. X’in değer kaybı bankacılık sektörünü sarstı.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması için sağlanan 13 milyar dolarlık kredi, 2008-2009 mali krizinden bu yana bankalar için en sorunlu finansman anlaşması olarak değerlendiriliyor. Krediler neredeyse iki yıldır ‘askıda’ kalmış durumda, faiz ödemeleri yapılırken bankaların bilançosunu ağırlaştırıyor.

Morgan Stanley ve Bank of America’nın da bulunduğu yedi banka, Elon Musk’a Ekim 2022’de Twitter’ı özel hale getirmesi için 13 milyar dolar borç verdi. Ancak X’in düşük mali performansı nedeniyle bankalar kredileri kısa sürede satmakta zorlandı ve bu durum kredilerin bilanço üzerindeki yükünü artırdı. Bankalar bu zorluklarla başa çıkabilmek için kredilerin değerini ciddi oranda düşürdü.

X’in yaşadığı değer kaybı ve bankacılık sektörüne etkileri

Barclays'in birleşme ve satın alma ekibindeki bazı üst düzey yatırım bankacıları, Twitter kredilerinin getirdiği zorluklar nedeniyle tazminatlarının geçen yıla göre en az %40 oranında kesildiğini belirtti. Bankanın genel performansını olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklı bazı çalışanların ayrılmasına yol açtı.

Devralma işlemleri için nakit borç veren bankalar genellikle bu borcu hızlıca diğer yatırımcılara satmaya çalışır, ancak Twitter anlaşmasında böyle bir hareketlilik yaşanmadı. 44 milyar dolara satın alınan Twitter’ın mali performansı halen zayıf kalıyor. X’in piyasa değeri, 44 milyar dolarlık satın alma bedelinin oldukça altında, yaklaşık 19 milyar dolara düştü. Bu değer kaybıyla birlikte bankaların yaşadığı mali sıkıntıları da daha da derinleştirdi. X’in piyasa değerindeki düşüş ve yüksek riskli kredilerin bilançolarda kalması bankaların yatırım bankacılığı tablolarında gerilemelerine neden oldu.