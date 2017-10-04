Çoğu insan, gereksiz toplantılarla ve yersiz olaylarla vaktini boşa harcamak istemez. Fakat yüzyılın girişimcisiyseniz, Elon Musk kadar acımasız olmanız gerekebilir.

SpaceX, Tesla, Neuralink ve daha sayısız girişim projesiyle yüzyıla damgasını vuracak işler başaran Elon Musk’ın başarısı kıskanılacak türden. İşte bu yüzden nasıl böylesine kısa süre içinde bu kadar hızlı yükseldiği merak konusu oluyor. İnternette Musk hakkında dönen sayısız tartışma varken, bunlardan birine eski bir SpaceX çalışanın yakını cevap verdi.

Musk’ın bir toplantı sırasında bir çalışanı yanına çağırdığı hikayeyi şöyle aktardı:

“Çağırdığı kişi çok yakın bir arkadaşımdı ve SpaceX’de çalışmaya benden birkaç yıl önce başlamıştı.”

Elon Musk, hikayeyi yakınına anlatan kişinin arkadaşına seslenerek, “Sen bir şey demedin, neden buradasın?” sorusunu yöneltiyor. Bu tavır, bir işiniz ya da söyleyeceğiniz yoksa toplantıya katılıp vakit kaybedilmesini hoş karşılamayan bir yaklaşıma işaret ediyor. Eski çalışanın yakını olayı anlatmaya şöyle devam etti:

"Bu kaba olabilir ama son derece mantıklı. Bir amaç olmadığı sürece bir toplantıya katılmak karar sürecini yavaşlatacaktır, çoğu durumda e-posta göndermek bile yeterli.”

Birisinin, ki bu patronunuz ise size “Niye buradasın?” şeklinde yaklaşması acımasız gibi görünse de muhtemelen bunu bir defa duyarsınız. Ardından bu davranışınız düzelmiş olur.

Etkin bir toplantı konusunda uzman olan tek CEO Musk değil. Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos da "iki pizza kuralı" dediği bir yöntemle hızlı kararlar alıyor. Mantığı ise oldukça basit: Toplantılarda bir pizza varsa bütün grubu besleyecek kadar büyük olmalıdır. Aksi taktirde herkes pizza yiyecek fakat doymayacaktır.

Bezos, 2012'de Fortune dergisine üst düzey yöneticilerle yapılan bazı toplantıların, kimsenin ağzını bile açmadığı okuma saatleri ile başladığını aktarmıştı. Bu süre boyunca toplantıdaki herkes, konuya ilişkin notları kendisine ve birbirlerine iletiyor, böylece konuya hakimiyet artıyor. Haliyle toplantılar hem verimli oluyor hem de kısa sürede bitiyor. Ayrıca önemli konular hakkında fikir birliği sağlandığından odaklanma sorunu da ortadan kalkmış oluyor.

Bezos’un Musk’a göre daha uysal bir yaklaşım sergilediği ortada. Ancak yaptıkları işler ve kulvarları çok farklı olduğundan, toplantı içerikleri ve katılımcıların duygusal durumları da değişiklik gösterebilir. Şahsen Musk’ın yönteminin daha etkili olduğunu düşünüyorum.

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