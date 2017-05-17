Elon Musk'ın Yapay Zeka Kuruluşu OpenAI Ne Yapıyor?

Yapay zekanın gelişimine ortak olan ve kar amacı gütmeyen OpenAI şirketi, hiç kuşkusuz yüzyılın girişimcisi Elon Musk’ın en ciddi atılımlarından birisi. Kendisi, kuruluşun yaptığı araştırmalara dair açıklamalarda bulundu.

Malumunuz yapay zeka teknolojilerine artık “öğrenen makine” denilmeye başlandı ve bu söz öbeğinin içi hiç de boş değil. Simüle edilmiş bir görevi izleyip aynı şekilde yapabilen bir yazılımın geliştirildiğini duyuran Elon Musk, gerçekten öğrenen makinelere giden yolda kuluşu Open AI ile birlikte büyük adımlar atmaya başladı.

Bizler bile bazı eylemleri birkaç tekrardan sonra tam anlamıyla gerçekleştiremezken, söz konusu yazılım sadece insan davranışlarını taklit etmekle kalmayacak; izlediği şeyleri tek seferde kapan ve kusursuz bir şekilde tekrarlayan bir sistemden söz ediyoruz. Dijital ortamda öğrenilen şeylerin unutulmaması da cabası.

Elon Musk'un kurucu başkanlığını yaptığı araştırma şirketi, bu sistem için iki ayrı sinir ağı kullandı. Birincisi bir görüntü ağından ibaret. Robot, nesnelerin konumunu hesaplamak için görüntüyü analiz ederek gerçekçi bir algı haritası oluşturuyor. Örnek görüntülerde bu nesneler masa üzerindeki ahşap bloklarla temsil edilmiş durumda.

Araştırmacılar, aynı zamanda yüzlerce farklı kondisyonda gerçekleşen objeleri ve ışık değerlerini de tek tek makineye öğretmeye devam ediyorlar. İkinci yapay sinir ağı ise, taklit görevini gerçekleştiren çekirdek yazılım. İzlenen görev birinci sinir ağından sonra bu sinir ağı sayesinde tekrarlanıyor.

Makine öğreniminde yeni yöntemler:

Musk'ın sayısız çabasından farklı olarak OpenAI’nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu söylemiştik. Kuruluşun öncelikli amacı yapay zeka inovasyonlarını desteklemek ve teknolojiye yön vermek. Bu konuda oldukça başarılı olduklarını da dile getirelim.

Aralık ayında kuruluş, geliştiricilerin oyunlar, web tarayıcıları ve çeşitli yazılımları kullarak yapay zeka öğrenimini destekleyecek açık kaynak platformu olan Universe projesini başlatmıştı. Esasen platform, yapay zekayı insanın bilgisayarları nasıl kullandığı konusunda eğitecek muhteşem bir adım. Böylece geliştiriciler, yalnızca insanların yapabileceği görevleri yapay zekaya öğretebilecekler.

OpenAI gün geçtikçe yapay zeka öğrenimi konusunda bir ihtiyaç oluyor ve bağımsız geliştiricilerin çoğunu kendi sisteme davet ediyor. Gelecekte Elon Musk gibi insanların makine öğrenimi konusunda attıkları adımlar, bambaşka dünyaların kapısını aralayacak. Meraklıları için, o gelecek zamanın çok uzakta olmadığını hatırlatmak gerekiyor.