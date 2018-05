Yapay zekanın bizlere neler katacağı veya bizlerden neler götüreceği, teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda iyice ciddi ciddi konuşulmaya başlanmış durumda.

Bilim ve teknoloji çevrelerinin ünlü ismi Elon Musk, yapay zeka konusundaki yorumlarında "yapay zekanın insanlık için büyük tehlikeler doğuracağından" bahsetmişti. Musk'a bu konuda katılmadığını belirten Mark Zuckerberg'e, bu sefer de Google'ın kardeş şirketi Alphabet'in eski yöneticisi Eric Schmidt eklendi.

"Do You Trust This Computer?" adlı belgeselde Musk tarafından söylenen "Kötü bir insan yönetimi ele geçirdiğinde, en azından bir gün öleceğini biliyorsunuz. Fakat yapay zeka için ölüm diye bir kavram olmayacak, sonsuza kadar kontrolü elinde tutacak bir diktatöre sahip olmuş olacağız ve bu durumdan asla kaçamayacağız." sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Eric Schmidt ise yapay zeka konusunda daha iyimser görüşlere sahip. Paris'teki Viva Tech konferansında konu hakkında konuşan Schmidt, Musk'ın konuya aşırı kötümser yaklaştığını ve yapay zekanın insanlığa çok büyük katkıları olacağını belirtti. Tam olarak açıklaması ise şöyle:

"Elon yanılıyor. Düşüncem çok net. Elon yanılıyor; çünkü yapay zekanın geliştikçe gezegendeki tüm insanları daha da zeki hale getireceğini anlayamıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, insanlık için oldukça faydalı teknolojiler. Eğitim durumlarımız ne olursa olsun, hepimizi çok daha bilgili kılacaklar. Hastalıklarımızı iyileştirecek, yaşam süremizi uzatacaklar. Ekonomik ve sosyal sistemlerimizi çok daha akıcı hale getirecekler. Bu teknolojilerinin kötüye kullanılması hakkında endişeli olmasını anlıyorum; ancak sağlayacakları katkılar öylesine fazla ki; bu teknolojileri geliştirmemek büyük hata olur. Kaldı ki bu mantıkla telefon gibi diğer icatları da hiçbir zaman geliştirmemiz gerekirdi; çünkü hemen hemen her teknolojiyi kötü niyetli olarak kullanabilirsiniz. Bunun yerine yapılması gereken, bu teknolojilerinin kötüye kullanılmasını engelleyecek önlemleri düşünmektir."

Özetle yapay zeka konusundaki fikir ayrılıkları, daha uzun süre bilim ve teknoloji dünyasını meşgul edecekmiş gibi duruyor...