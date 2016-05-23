Elon Musk'ın Yörüngedeki Roadster'ının Yeri Tespit Edildi

Space X'in Falcon Heavy Test Uçuşu ile yörüngeye fırlattığı ve daha sonra sinyallerini kaybettiği Tesla Roadster'ın yeri bağımsız uzay araştırmaları yapan Virtual Telescope Project tarafından yeri tespit edildi ve görüntüleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve neredeyse tarihi bir adım sayılabilecek olan Falcon Heavy roketinin test uçuşu bildiğiniz gibi küçük sorunlar dışında başarıyla gerçekleşti. Hem yük ile gerçekleştirilen uçuşun başarılı bir şekilde gerçekleştiği test uçuşunda, yan iticiler başarıyla indirildiği gibi, Elon Musk'ın kiraz rengi Tesla Roadster'ı da başarıyla yörüngeye yerleştirilebilmişti.

Tabi ufak tefe bir kaç sorun da çıkmadı değil. Öncelikle ana itici başarıyla indirilemediği gibi (şirket şimdilik bununla ilgili bir açıklama yapmasa da başarısız olduğu düşünülüyor), hem Tesla Roadster, istendiği gibi Mars'ın yörüngesine yerleştirilemedi( Bunun yerine bir asteroeid kuşağına gittiği düşünülüyor), hem de yine Roadster'dan alınan görüntü sinyalleri 2 saatlik bir yayından sonra kaybedilmişti.

The Virtual Telescope Project adlı Avrupa menşeyli ve bağımsız bir uzay araştırmaları kuruluşu, Tesla Roadster'ın yerini tespit etmeyi başardı. Normalde kurdukları robot teleskop aracılığıyla herkesin uzayı internetten gözlemlemesine izin veren kuruluşa göre, Roadster'ı ve cansız manken "Spaceman"i tespit etmek fazla sorun olmamış. Hem yörüngedeki boyut olarak dikkat çekici küçüklüğü hem de parlaklığı sayesinde uçuş rotası hesaplamaları aracılığıyla Roadster'ın yerini tespit etmeyi başardıklarını belirten kuruluş, bir de yakaladıkları 54 görüntüden oluşan bir gif paylaştı.

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Roadster'dan aldıkları son görüntü sinyalinden sonra, tekrardan görüntü sinyali almaya çabalayan Space X'den bile daha önce görüntüyü yakalayan kuruluş, gezegenimizin 470 bin kilometre uzaklığında hareket eden Roadster'ı böylece tespit etmiş de oldu. Virtual Telescope Project yetkilileri Dünya'nın dönüş yönüyle benzer bir yönde hareket eden aracı bu sayede 1 saat boyunca gözlemleme şansı bulduklarını iddia ediyor.

Bunun gibi açık gecelerde aracın nereye doğru gittiğini tespit etmek için, gözlem yapmaya devam edeceklerini belirten kuruluş, bu sayede alelade bir bağımsız uzay gözlem kuruluşundan daha fazlası olduğunu da kanıtlamış oldu. Yine de Tesla Roadster'ın uzaya gönderilmesi bir reklam silsilesi başlatmak yerine, umuyoruz ki insanlığın ne gibi çılgın şeyler başarabileceğinin kanıtı olarak, bu gibi harika işler yapan uzay gözlem kuruluşlarını çalışmaya iter. Siz ne düşünüyorsunuz?