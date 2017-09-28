Elon Musk, İnsanları Mars'a Nasıl Taşıyacağını Açıklayacak!

Dünya teknolojisini ilerleten firmaların kurucusu Elon Musk, yaşamı başka gezegenlere ulaştırmak için kurduğu planları paylaşacak.

SpaceX'in ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bildiğiniz üzere uzun süredir dünyevi problemlerin çözümü için çaba harcarken bir yandan da Mars'ın kolonileşmesi için tüm gücünü ortaya koyuyor.

İlk olarak 2016 yılında Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC)'de insanoğlunu Mars'a taşıma planını açıklayan Musk, bu planda yaptığı değişiklikleri ve eklediği detayları bizlerle paylaşacak. Yarın Türkiye saatiyle 7:30'da yapılacak olan IAC 2017'de konuşacak olan Musk, bölgedekilere kanlı canlı, dünyanın geri kalanına ise internet üzerinden canlı yayınla ulaşacak. Alttan Elon Musk'ın konuşmasını canlı olarak yayın başladığında izleyebilirsiniz.

Musk'ın konuşmasının ciddi anlamda teknik olması bekleniyor. Bu konuşmanın içerisinde Mars'a insanları yollamak için gereken donanımdan ve projenin basamaklarına dair zaman çizelgesinden bahsedeceği düşünülüyor.

Durum hakkında bir Tweet atarak olay bildirimi yapan Musk, Adelaide'e (konferansın yapılacağı yer) gittiğini ve orada BFR gezegenler arası kolonileştirici tasarımından bahsedeceğini söylüyor.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, SpaceX daha uzaya hiç insan göndermemiş bir kuruluş. Envanterlerinde yer alan ve projelerde kullanılacağı bilinen Falcon Heavy roketleri daha hiç test edilmedi ancak firma bir kaç ay içerisinde ilk test fırlatışını yapmayı planlıyor.