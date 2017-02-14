Elon Musk: İnsanların Makinelerle Birleşmesi Mümkün!

Bu zamana kadar hiç mümkün olmayan şey gerçekleşiyor ve zihnin gücü ve ileri teknoloji, akıl almaz düzeyde tek potada eriyerek geleceğe kapı açıyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a göre makinelerle birleşmek mümkün. Elon Musk, daha önce "sinirsel bir örgü" de dahil olmak üzere beyin arayüzlerinin potansiyeli hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte Pazartesi günü Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi sırasındaki "BAE Tesla' lansmanında Musk, bağlarımızı derinleştirmeye çalışacağımızı açıkça belirtti: Yakın gelecekteki sentekik ve organik bilgi işlem cihazları birlikte hareket edecek.

Musk'un yorumları geçen yıl Recode's Code Conference'daki kurduğu benzer cümlelelerini hatırlatarak, beyinle doğrudan iletişim kurabilecek "nöral örgü" mimarisini gündeme getirdi. CNBC kanalı da, Pazartesi günü Dubai'de "İnsan ve makine istihbaratı arasında bir simbiyoz (karşılıklı fayda) elde edebileceğini ve kontrol problemi ile yararlılık sorununun çözülebileceğini" bildirdi.

AI'nin avantajı, bilgisayarlara göre çok daha hızlı çalışabilimesi: Düşüncelerinizi diğer bilgisayar sistemlerine aktarma ve insanların yazdığını metinleri alma hızı da yüksek.

Musk ayrıca, genel AI potansiyelini sorguladığında onun bir otomon araçtan çok daha fazlası olduğunu savunuyor.

"Sinirsel bilgisayar arabirimleri olası bir çözüm olabilir ama insan beyni, en gelişmiş bilgisayar sisteminden daha güçlüdür. Bu, AI tipi algotitmalarının etkileşim kurma gücünden daha fazladır."

Musk bunun gerçekleşmesi için "kendisinin de sinir örgü teknolojisi üzerinde çalışmakta olduğunu" ileri sürdü. Gelecekte ne olacağını ise zaman gösterecek.